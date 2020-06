Richard La Nasa, el uruguayense de Los Iracundos, regresa a Concepción del Uruguay tras tres meses varado en Estados Unidos

A comienzos del mes de marzo, la banda uruguaya de Paysandú “Los Iracundos”, viajó rumbo a los Estados Unidos para realizar una serie de 15 recitales en diferentes ciudades, pero los sorprendió la pandemia y debieron suspender la gira. Entre los integrantes estaba el guitarrista y único argentino, el uruguayense Richard La Nasa, quien desde entonces esperaba regresar al país, lo que finalmente se producirá este viernes.

Conocido el retorno al país, 03442 dialogó este jueves con el joven músico, que espera estar en Concepción del Uruguay el próximo sábado.

Richard contó entre otras cosas que se solo hicieron tres presentaciones en New York y luego el trayecto los llevó a Florida, cuando se produjo el cierre de diferentes países por el coronavirus.

Todos los integrantes del grupo de nacionalidad uruguaya, compañeros de La Nasa lograron regresar al Uruguay pero él no pudo volver a la Argentina.

El uruguayense explicó que tuvo que parar en la casa de unos amigos ecuatorianos y que había mucha gente en la misma situación y no tenían posibilidad de retorno.

La Nasa fue muy crítico para con la embajada argentina en los Estados Unidos y a las medidas que el Gobierno argentino tomó con los varados en el exterior por la pandemia, destacando que la gente que quedó varada en el país del norte fue abandonada y quedaron libradas a la buena voluntad de quienes los ayudaban, resaltando que quienes regresaban al país no lo hicieron gratis.

“Nosotros realizamos una gira por Perú y Ecuador y los primeros días de marzo llegamos a Estados Unidos, donde realizamos dos presentaciones y después comenzó la pandemia y quedamos varados. Intentamos a mediado de marzo cambiar nuestros vuelos y fue imposible, pese a que en Argentina se cerraron los vuelos días más tarde. Mis compañeros del grupo pudieron regresar al Uruguay, porque allí les permitían el retorno, pero en mi caso en mi país no me recibían, como a otros tantos argentinos. Después de casi 3 meses, este viernes puedo regresar, en este vuelo llamado de repatriación, pero en realidad es comercial y lo pagamos los pasajeros. No son vuelos humanitarios. Fueron momentos de mucha ansiedad e incertidumbre, abandonados por las autoridades. Hay gente que viajó por trabajo, como en nuestro caso, hay otros que lo hicieron por salud y otros por placer, pero todos somos argentinos y queríamos y necesitábamos regresar”, explicó Richard a 03442.

El joven guitarrista dijo que el 90 por ciento de los que debían viajar tenían sus pasajes comprados por adelantado, pero no lo pudieron hacer, no porque los vuelos fueron cancelados por las aerolíneas, sino porque no se les permitía aterrizar en el país.

“Escuchamos decir muchas cosas y nos sentimos desamparado, sobre todo cuando se nos criticaba por estar fuera del país. Literalmente nos prohibieron el regreso a nuestra casa en un momento tan crítico como en el que estamos viviendo. Yo ahora puedo regresar, pero hay muchísima gente a la espera de respuesta y con una incertidumbre creciente”, afirmó.

Finalizando contó que “El vuelo sale este viernes a las 9:30, hora de Miami y llegamos a la Argentina a las 19:30 hora local. Para abordar el avión, se les realiza a todos los pasajeros un chequeo médico completo, por lo que nos hicieron ir mucho tiempo antes de lo acostumbrado y otro control médico en Ezeiza. Allí nos estará esperando una persona que nos irá a buscar a mí y a otra chica que vuelve, para llevarnos directamente a Concepción del Uruguay, para quedarnos en nuestros domicilios cumpliendo el aislamiento como se debe”.