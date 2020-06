Que el mensaje le gane al virus

El básquetbol sureño continúa con sus entrenamientos, charlas y competencias virtuales. En los últimos días hubo dos destacados encuentros: uno con Felipe Pais y otro con Agustín Richard.

Esta semana se dio el encuentro con Felipe Pais, ex jugador de Parque Sur. Las categorías intermedias desarrollaron un ida y vuelta con el basquetbolista que ascendió con Platense en la temporada pasada de la Liga Argentina y fue fichado por La Unión de Formosa para la última Liga Nacional.

El uruguayense compartió en la tardecita del último miércoles un entrenamiento con los gurises del club. Agradecemos a Felipe por la predisposición en este difícil presente.

Unos días antes, su amigo, ex compañero y actual capitán de Parque Sur, Agustín Richard, compartió una práctica y dialogó con los jugadores del minibásquetbol del club.

Mates virtuales y una interesante tarde del número 11 sureño con varios chicos del club que lo tienen como ídolo y referente. Luego de entrenar un ratito, los chicos le hicieron preguntas a Agustín.

Entre otras cosas, les contó una anécdota de cuándo vestía la camiseta sureña en minibásquet: «Fue en un viaje a San Jorge, Santa Fe, con Mini. Jugábamos todo el día y cómo nos bañábamos todos juntos en el mismo lugar lo hacíamos vestidos. Entonces a los más chicos nos llenaron de jabón y shampoo los calzoncillos. Era imposible sacarnos tanta cantidad. Entonces íbamos en el largo pasillo de las duchas nadando y patinando por el piso», contó Agustín Richard.

También les contó a los gurises la travesura de aquellos pequeños jugadores del club, en ese mismo viaje, para entrar gratis a un castillo inflable.

El capitán de Parque Sur se despidió dejándoles un claro mensaje a los gurises: «Traten de divertirse siempre y de hacer muchos amigos. Los amigos del club son los que van a quedarles mañana. No se frustren si alguna cosa no les sale, en un entrenamiento o en un partido o si no llegan a jugar algún día dónde les gustaría. Inténtenlo siempre. Y escuchen a los profes, que les van a enseñar a jugar al básquet pero también cosas de la vida. Sean buenas personas y buenos compañeros. Y jueguen a los que les guste jugar. Si un día necesitan algo me escriben y no voy a tener problemas en ayudarlos». Muchas gracias Agustín Richard. Una vez más.

El minibásquet sureño, que esta tarde jugó con Peñarol de Tala y La Unión de Colón, lo volverá a hacer este sábado en un nuevo encuentro de la Liga Internacional ante Club Deportivo Saltamontes de Bucaramanga, Colombia.

Hay que seguir subrayando estos espacios, la disposición de los referentes y aplaudir el ingenio de los profes para sostener las banderas en este largo encierro de la gurisada. En esta modernidad que vivimos, donde todo el tiempo se necesita imponer por las redes la belleza y el éxito, y la propaganda barata le gana por goleada al talento (sale con una foto de la cena tantas veces); estos encuentros de bajo perfil que encontraron los profesores para estar en contacto con los chicos, merecen al menos ser reconocidos. Hay que laburar más que antes pero no se ve.

Hoy, un virus famoso y planetario, les mostró más que nunca a los clubes la importancia de los entrenadores cuando se necesita combinar ingenio, pasión y docencia. El mismo camino que atraviesan los docentes con sus alumnos, para extrañar un poco menos las aulas vacías, en este miserable presente donde todo quedó más expuesto y se necesita bastante más que el simple acceso a una red social.

Marcelo Sgalia, encargado de prensa del club Parque Sur.