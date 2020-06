Está cerca de reactivarse la circulación de colectivos interurbanos, y de media y larga distancia

El presidente de la Asociación Empresaria del Transporte Automotor (AETA), Leonardo Herlein, afirmó que el paso que resta para activar el transporte es que la Provincia apruebe los protocolos que los municipios instrumentarán en las terminales.

El transporte interurbano de pasajeros será de uso exclusivo para personas exceptuadas.

Reactivaron el tren, se restablece el servicio de colectivos de media distancia y prorrogan subsidio al transporte.

La reactivación del sector fue anunciada por el gobernador Gustavo Bordet el lunes pasado y a las horas salió el decreto que autorizaba la circulación de los interurbanos, pero el titular de AETA aclaró que finalmente se decidió “habilitar también los de media y larga distancia, siempre dentro de los límites de la provincia”.

Luego Herlein aclaró que “en un principio sólo podrán viajar quienes tengan un justificativo para hacerlo”.

Antes de que se active el servicio, “cada localidad debe tener los protocolos pertinentes para garantizar el desembarque o embarque de la persona y esto a su vez deberá ser aprobado por el Comité de Emergencia Sanitaria de la Provincia”, señaló.

“Está el visto bueno para arrancar, pero siempre y cuando estén las condiciones sanitarias dadas en cada localidad y en cada corredor”, remarcó.

“Un vehículo que hace Paraná-Gualeguaychú, o Paraná-Concepción del Uruguay o Paraná-Chajarí toca un montón de pueblos y si, por ejemplo Villaguay y San Salvador no cumplen con los protocolos, no tiene ni tendrá sentido que se habilite la ruta a Concordia”, graficó.

No obstante, estimó que “no habrá problemas con esto, ya que en general los municipios ya vienen elaborando protocolos para varias actividades y lo que tendrían que hacer sería adaptarlos a las terminales o al lugar donde definan que se haga el ascenso y descenso de pasajeros”.

Más adelante dijo que cuando se retome el servicio será “en modo de emergencia” y que “las localidades que tenían 10 frecuencias diarias van a arrancar con una o dos”.

Luego brindó algunos detalles sobre los protocolos, que ya se elaboraron: “Se debe mantener distanciamiento, será obligatorio el uso de barbijo, el conductor además utilizará una máscara. Se hará una desinfección de la unidad de transporte antes de que suban los pasajeros y otra cuando finalice el servicio, tiene que haber alcohol en gel o alcohol diluido y las primeras líneas de asientos no se deberá ocupar”.

Situación económica grave

“Primero hay que pagar los sueldos”, respondió Leonardo Herlein cuando esta Agencia le preguntó por la fecha en la que se retomaría el servicio.

En sentido, sostuvo que “gran parte de las empresas, sobre todas las más grandes, están complicadas financieramente”, pero se mostró expectante con respecto a la posibilidad de que la situación se resuelva en breve.

“Estamos esperando que se acrediten los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), pero el problema es que tenemos empresas mixtas: reciben pequeñas porciones por compensaciones tarifarias en servicios provinciales, pero el resto de la empresa es nacional y entonces la inhabilitan para acceder a los ATP porque ya recibe un subsidio mínimo”.

Finalmente, el Presidente de AETA aseveró: “Hay voluntad de todas las partes. No es que el empleador no paga los sueldos porque no quiere, sino porque no lo puede hacer lo debido a esta situación tan particular. Se está haciendo un esfuerzo de todas las partes, los empleadores, los empleados y el gobierno para encontrar un equilibrio”.