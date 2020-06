Uso de plasma en el Coronavirus: “Concepción del Uruguay no cuenta con equipamiento para realizar la plasmaféresis”

En tiempos del Covid19, se está escuchando mucho el uso del plasma como tratamiento en personas enfermas, que si bien no son una cura, permite en muchos casos la recuperación y la disminución de los síntomas en pacientes graves.

Dada la connotación que tiene este tratamiento actual, 03442 dialogó con el bioquímico Ricardo Caballo del Centro Bioquímico Privado, quien explicó claramente de que se trata.

El plasma convaleciente se ha transformado en uno de los tratamientos más utilizados contra el coronavirus, frente al fracaso de drogas que generan efectos adversos. Existen varios requisitos para donar y también para recibir la donación, según el protocolo de cada institución médica.

El plasma es una parte de la sangre que queda cuando, al extraerla, decantan los glóbulos rojos y blancos. La parte líquida, sin células, que suele ser de tono amarillo, es el plasma. Cuando una persona se infecta con un virus, patógeno o microorganismo que lo enferma la primera respuesta parte del sistema inmune. Este produce anticuerpos con las células de los glóbulos blancos, que son las moléculas que van a defender al cuerpo de aquello que lo enferma.

Esos anticuerpos específicos van a atacar directamente al virus. Si bien tenemos anticuerpos para defendernos de otras enfermedades producto de las vacunas, necesitamos que nuestro sistema inmune prepare y tenga listos para usar anticuerpos para el COVID-19.

Al recuperarse un paciente, desarrolló esos anticuerpos que lo ayudaron a curarse, los que quedaron en ese plasma. Al transfundir al enfermo, estos anticuerpos circularán en la sangre llegando a los tejidos y atenuando la gravedad de la infección.

Este equipamiento no está en Concepción del Uruguay

El bioquímico Ricardo Carballo señaló que “Para realizar plasmaféresis es necesario un equipamiento con una tecnología que en Concepción del Uruguay no tenemos y que solo están en bancos muy grandes. Nosotros en los bancos de sangre podemos preparar plasma fresco congelado o plasma sin factores de coagulación. Esto consiste en sacar al paciente una unidad de sangre y de esa, por un lado se separan los glóbulos rojos y por el otro el plasma con las plaquetas y otros componentes. En el caso específico a que nos referimos, el plasma se obtiene a través de la Plasmaféresis”, explicó el profesional.

Qué es la plasmaféresis

“La plasmaféresis es un método mediante el cual se extrae completamente la sangre del cuerpo y se procesa de forma que los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas se separen del plasma. Las células de la sangre se devuelven luego al paciente sin el plasma, el cual el organismo sustituye rápidamente. Es un circuito”, señaló.

Respecto a lo que se realiza en los bancos de sangre locales, explicó que se saca la sangre al paciente y de allí se separan los glóbulos rojos, quedando el plasma con las plaquetas y glóbulos blancos, usado en otro tipo de tratamientos.

Finalizando el profesional dijo que “De todos modos no es sencillo y en Concepción del Uruguay no tenemos pacientes recuperados de Covid, como para obtener ese plasma para un tratamiento. Además, no cualquier paciente que se recupera de coronavirus, sirve como potencial donante de plasma, ya que debe ser estudiado, que no tenga ninguna patología que le impida la extracción de este componente de la sangre y estar dentro de un grupo etario, entre otras condiciones que debe reunir para ser donante de plasma”.