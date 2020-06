El doctor Lombardi “La situación sanitaria de Concepción del Uruguay no varió y no se puede hablar de circulación viral”

“Se encuentra internado desde el sábado a raíz de su cuadro clínico sospechoso”, fue lo que señaló el doctor Pablo Lombardi, director del hospital Justo José de Urquiza, en relación al vecino de San Justo, afectado de coronavirus.

El profesional destacó que el paciente está aislado con un estado general de salud bueno, cursando un problema respiratorio asociado con la enfermedad, considerándoselo con un compromiso moderado de su enfermedad (esta se desarrolla de manera leve, moderada o grave) y se encuentra evolucionando estable.

Transmitir tranquilidad

El doctor Lombardi se refirió al círculo familiar y posibles allegados a la persona internada, considerando que es importante llevar tranquilidad a la comunidad, señalando que este hombre fue el 14 de mayo a un mercado de la localidad de Escobar donde compro verduras que vendió en la zona, realizando algunos reparto en Concepción del Uruguay ese mismo día y después no regresó a entregar mercaderías y aseguró que no estuvo en la Feria Franca.

“Desde el punto de vista epidemiológico esto es muy bueno, porque ya pasaron más de 14 días que sería el tiempo para que el virus comience a dar sus síntomas y el contacto que tuvo con sus clientes fue muy fugaz, lo que nos permitió individualizar bien los lugares donde estuvo y estamos viendo a uno por uno, y no se detectaron problemas o síntomas”, manifestó.

Aislados en San Justo

Respeto al lugar de residencia del paciente, el responsable del nosocomio uruguayense, dijo que en San Justo hay personas aisladas de manera preventiva y obligatoria en sus domicilios, siendo estos la familia y contactos personales, agregando también al hermano del paciente que está radicado en Caseros, que viajó ese mismo día a Escobar como acompañante, quien está siendo controlado por las autoridades sanitarias de esa ciudad.

“La familia del pacientes tuvo síntomas, los que prácticamente ya no tienen y serán estudiados, como todos los contactos y lo estamos trabajando con Epidemiología de la Provincia. Dentro de este marco, lo bueno por el momento es que fuera del ámbito del núcleo familiar o contactos estrechos, no hay gente con síntomas ni signos. Este operativo de testeos se organizó para San Justo y Caseros en sus domicilios y sin movilizarlos, para evitar posibles contagios”.

Concepción del Uruguay

Respecto a Concepción del Uruguay, el doctor Lombardi dijo “La situación sanitaria de la ciudad hasta el momento no varía. Si bien tenemos un caso confirmado y probablemente haya contactos cercanos que también sean positivos y debemos esperar los resultados, estos no son de nuestra ciudad, sino que son de localidades vecinas y tienen un nexo epidemiológico muy claro, estuvieron en un mercado que al otro día de que esta persona estuviera, cerró por los casos de Covid que se registraron. No se puede hablar de circulación viral. En este marco es importante continuar manteniendo la distancia, el aislamiento social, la higiene y sobre todo tener en cuenta que no tenemos circulación viral, pero estamos muy próximos a Buenos Aires que tuvo un crecimiento de casos. Por eso debemos ser muy responsables y quienes viajen o estén en contacto con gente de Buenos Aires, realicen la cuarentena obligatoria, ya que es la única forma de evitar que la enfermedad nos llegue.

Respecto a la atención del paciente, el funcionario sanitario dijo que se lo atendió tomando todos los recaudos del caso y se prepararon de la manera adecuada, lo que les permite estar tranquilos. “No tenemos personal que fuera aislado, si bien hay un sector del hospital con 3 o cuatro personas, que por una manera preventiva pero considero exagerada, se les permitió que no concurran al trabajo por un contacto que dijo fue lejano, pero lo concreto que el trabajo de la Guardia fue el adecuado y se está trabajando normalmente.

Finalizando el director del nosocomio uruguayense dijo “Es fundamental que la gente entienda que es importante consultar ante cualquier tipo de dolor de garganta, fiebre o problema respiratorio, sobre todo si se tiene en cuenta el antecedente epidemiológico importante. La Guardia del hospital está preparada para hacer una atención diferenciada de los pacientes que llegan con fiebre, para darle la atención que esto merece y resolver la situación de la manera adecuada y más rápida posible”.