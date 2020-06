Blanca Osuna se refirió a la situación de la empresa Vicentín

“Se trata de defender derechos, mejorar la producción y evitar la desnacionalización de la

empresa”.

La diputada nacional del Frente de Todos se refirió a la situación de la empresa Vicentín y al

proyecto oficial que busca rescatar a cooperativas, pymes y trabajadores. Diferenció la

empresa de los empresarios, pidió investigar lo ocurrido y señaló que el objetivo principal “es

la defensa de la empresa, la producción, el trabajo y la mesa argentina”.

En los últimos días, asociaciones de empresarios de la provincia efectuaron declaraciones a

través de una carta pública al gobernador y a las/los legisladoras/es nacionales por Entre Ríos

planteando la defensa de la propiedad privada en el marco de la crisis de la empresa Vicentín.

La legisladora Blanca Osuna expresó que las característica y el formato de la comunicación

elegido por las organizaciones para dar a conocer su postura la eximía de contestar mediante

una carta, pero sí le interesaba señalar que “nuestro compromiso siempre va a estar

orientado a resguardar los derechos de los trabajadores y trabajadoras que en el caso de

referencia son más de seis mil, y darle continuidad al esfuerzo de más de tres mil

productores, además de evitar que la empresa Vicentín se desguace o quede en manos de

oligopolios extranjeros.

“Siempre he sido respetuosa de la Constitución Nacional, en todos sus artículos. La

consolidación de la democracia, la calidad institucional, el respeto irrestricto de la Carta Magna

y la garantía de los derechos son principios fundamentales del proyecto político que encabeza

nuestro presidente Alberto Fernández”. En ese marco señaló: “ por eso cuando se habla de la

defensa de la propiedad privada es indispensable dejar en claro que es la de todos. De los que

tienen mucho y de los que tienen menos. Nuestra motivación es que los trabajadores cobren

sus salarios y los productores se hagan de los recursos financieros que les pertenecen para

poder dar inicio a un nuevo ciclo productivo”

La Diputada Osuna reivindicó la “profundidad de los debates e intercambios honestos para la

resolución de demandas colectivas cruciales” y planteó que “ es necesario el esfuerzo sincero

para encontrar soluciones que posibiliten un crecimiento real, con inclusión social, donde

prevalezca el trabajo y la producción por sobre el capital financiero y la especulación”.

“En este caso particular, hay que diferenciar a la empresa de los empresarios que la fundieron.

Para eso se definirán instrumentos que aborden la problemática de miles de familias, de

prestigiosas entidades cooperativas y al mismo tiempo preserven un eslabón estratégico del

comercio exterior de granos del país”.

“Me llamó la atención que en la comunicación hecha por las entidades empresarias no se

menciona en ningún momento el apellido Vicentín. Se hace una referencia abstracta al grave

problema, y la verdad es que se trata de la situación concreta de esta empresa, y no vale en

este caso omitir consideraciones respecto a los manejos irregulares de empresarios que

atentan contra el patrimonio colectivo”.

Tampoco hay una referencia explícita a las políticas públicas del gobierno que conduce Alberto

Fernández direccionadas a atender las consecuencias de la crisis provocada por las dos

pandemias, la de Covid 19 y la del gobierno de Macri con su lastre de endeudamiento, fuga y

blanqueo, destrucción de empresas locales y desaparición de trabajos, a la par de hechos

deleznables y anticonstitucionales que salen a la luz día a día. Políticas actuales que sería

honesto valorar, sin agradecimiento alguno ya que corresponden a una visión coherente con el

desarrollo nacional en esta particular etapa crítica y están implementándose en auxilio de

muchos de los propios asociados declarantes y sus comprovincianos.

Apuesto sinceramente a que coincidamos en torno a una propuesta que impida que la

empresa Vicentín cierre, se desguace o se desnacionalice. Creo que la solución es la búsqueda

de una alternativa que defienda los intereses nacionales, nuestra producción y nuestro

trabajo en el marco del comercio exterior de granos.