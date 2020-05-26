ORLANDO DE JESUS VELAZQUEZ GRANADOS, Q.E.P.D. (Previsora Uruguay)

ORLANDO DE JESUS VELAZQUEZ GRANADOS, Q.E.P.D. FALLECIO EN CIUDAD EL 26 DE MAYO DE 2020, SUS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON TRASLADO Y CREMADOS EN GUALEGUAYCHU, A LAS 16 HORAS, CASA DE DUELO FRAY MOCHO 942, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263, CONCEPCION DEL URUGUAY.-
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