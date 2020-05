Modalidad virtual: Ocho nuevos egresados en la Facultad de Ciencias de la Gestión en Concepción del Uruguay

Como resultado de las mesas de examen correspondientes al Turno mayo, realizadas bajo la modalidad virtual entre el 18 y el 22 del corriente mes, la Sede Concepción del Uruguay de nuestra Facultad obtuvo ocho nuevos egresados en tres carreras. En total, más de 70 estudiantes de distintos años que cursan en la Sede pudieron rendir sus exámenes de manera virtual.

En primer lugar, el lunes 18, obtuvo su título de Técnica en Turismo, Camila Ortíz Cristani. La joven defendió su informe final de Pasantía ante un tribunal docente de nuestra casa de estudios, conformado por el Lic. Joel Ballay, Lorena Kanneman y la profesora Andrea Rodríguez.

Por su parte, dos días más tarde, Maximiliano Crossa, Antonella Egel, Aldana Gallay y Micaela Palacio rindieron positivamente su última materia de la Tecnicatura en Administración, obteniendo sus respectivos títulos. Ese mismo día, aprobaron sus exámenes finales de la Tecnicatura en Museología, Érica Kappes y Analía González.

Finalmente, el jueves 21, Giuliana Visconti se transformó en la segunda Técnica en Turismo egresada en la Sede en esta cuarentena. La joven aprobó con 10 su última materia, Recursos Turísticos Universales. El tribunal estuvo compuesto por las profesoras; Lic. Adriana Barón, Aracelly Gallego y Florencia Mardon.



“Repensar y resignificar los procesos de aprendizaje”

El Responsable de la Sede Concepción del Uruguay, Prof. Mauro Germán Lazarte, puso énfasis en la importancia de estos nuevos procesos educativos vinculados con la virtualidad, a partir de la situación sanitaria reinante.

“La situación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, producto de la pandemia que atravesamos, nos obligó a la comunidad educativa a repensar y resignificar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. Fue en ese sentido que la Sede, y la FCG en general, acompañó este pasaje a la virtualidad con el compromiso y la responsabilidad de cada uno de los claustros que forman parte de la comunidad universitaria”, subrayó.

Luego, prosiguió: “Las lógicas habituales de las prácticas docentes se vieron atravesadas por la necesidad de reconfigurar cada una de las cátedras a un formato que nos exigía un posicionamiento docente capaz de acomodarse a una nueva dimensión temporal y espacial para la construcción de conocimientos. Así transitamos con aciertos y dificultades los primeros tiempos de ésta imperante necesidad de dar garantías a nuestros estudiantes con la plena convicción que, a pesar de la complejidad del contexto, era posible consolidar genuinos espacios virtuales en donde acontezcan los aprendizajes de cada una de las disciplinas con las que trabajamos habitualmente”.

Ante el desafío planteado, el Prof. Lazarte aseguró que “este escenario fue posible por una decidida gestión política de la Facultad y por el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de cada uno de los docentes que forman la Sede. Poco a poco fueron afianzándose y llegó un nuevo desafío, garantizarles a nuestros estudiantes la posibilidad de transitar las mesas de exámenes previstas en el calendario académico. Nuevamente la comunidad se vio interpelada y movilizada frente a ese escenario”.

“Como dijo nuestro Decano, Luciano Filipuzzi, el balance es más que positivo. No sólo transitamos satisfactoriamente las instancias de mesas examinadoras, sino que también este contexto nos dio la alegría de contar con ocho nuevos egresados de nuestra Sede. El esfuerzo fue más que notorio, y el agradecimiento por ello es inmenso. Felicito a cada uno de los estudiantes que fueron protagonistas de estos nuevos desafíos; destaco y celebro el trabajo de todos los docentes que asumieron su tarea con empeño, dedicación, responsabilidad y profesionalismo, y agradezco al personal administrativo de la Sede por su disposición para resolver y acompañar tanto a docentes como estudiantes”, culminó.

Testimonios

El Lic. Joel Ballay, docente de la cátedra Pasantía en la Tecnicatura de Turismo, manifestó sobre esta nueva experiencia desde la virtualidad: “Fue una nueva oportunidad de aprendizaje tanto para docentes como alumnos. En este caso puntual tuvimos la particularidad y alegría de que una de nuestras estudiantes (Camila Ortiz Cristani) rindió en estas mesas su última materia y se recibió de Técnica en Turismo”.

Sobre este caso en particular, relató: “Antes de dar comienzo a la evaluación, nos dimos unos minutitos para charlar y descontracturar un poco la situación. Se vivieron momentos de alegría tanto para la estudiante y su familia que se encontraba en el entorno cercano, como para los docentes que acompañamos el proceso. La mesa examinadora se desarrolló con un tribunal docente de la sede a través de videoconferencia por la plataforma de la Facultad de Ciencias de la Gestión. No tuvimos inconvenientes y se valora este tipo de instancias educativas en este momento que estamos atravesando como sociedad”, puntualizó.

Del mismo modo, el Prof. Sebastián Faure de la cátedra Introducción a la Economía, brindó su testimonio acerca de la realización de estas mesas de examen. “La experiencia fue muy positiva y enriquecedora; valoramos poder continuar con el proceso educativo. Hicimos contacto por videoconferencia y también utilizamos una de las herramientas de la plataforma. El tiempo del examen y el resultado fue dentro de los parámetros que veníamos teniendo en la cátedra, durante las clases presenciales”. Luego, añadió: “Agradezco a la Facultad porque la plataforma es una herramienta muy completa”.

Carlos Macedra, docente de la cátedra Régimen Tributario y Previsional correspondiente al tercer año de la Tecnicatura en Administración (Sede Concepción del Uruguay), manifestó a su turno: “Me gustó esta modalidad, fue bastante llevadero y me pareció sincero el examen de parte de los alumnos. Fue un proceso ágil y se pudo intervenir, aún cuando hubo algunas cuestiones técnicas que complicaron un poco, como la lentitud de algunas conexiones o el fallo de micrófonos que dilataron un poco el tiempo de la evaluación”.

Quienes también opinaron positivamente fueron Yanina Niz y Carlos Torigino, docentes de la cátedra Estadística para administradores. “Nos organizamos muy bien, aprendimos con las capacitaciones, ensayamos, preparamos los exámenes, coordinamos entre profes y alumnos. Llevamos a cabo la evaluación a través de Meet y Moodle, se utilizaron recursos como cuestionario, para Estadística, y tarea para Matemáticas. La respuesta de los estudiantes fue buena, aunque en algunos casos faltó conocimiento de manejo de herramientas informáticas”.

Desde la Tecnicatura en Museología, los y las docentes Pedro Fruniz, Pilar Piana, Alejandra Heit y Patricia Ruiz García, dijeron respecto a la modalidad virtual: “Ciertamente lo vivimos con mucha intensidad e incertidumbre los días previos. Como todo lo nuevo, genera inseguridades, miedos, dudas. No teníamos muy claro cómo se iba a desarrollar, y si docentes y alumnos íbamos a estar preparados para este nuevo desafío”.

“La semana previa estuvimos conectados constantemente entre los docentes de la mesa, pensando y coordinando la mejor manera posible de desarrollar la evaluación. No queríamos improvisar frente a la nueva modalidad”, prosiguieron.

“Las dudas siguientes fueron si las alumnas entenderían correctamente cómo tenían que hacer, a dónde debían ingresar, etc. Como si fuera poco, dos de las tres estudiantes que teníamos inscriptas, rendían su última materia y no queríamos que nada falle”. Luego, contaron que se realizó una intensa coordinación entre pares “ya que algunas estudiantes rendían también otras cátedras. Además, entre una alumna y la otra, teníamos que cambiar de mesa virtual, ya que teníamos un aula creada específicamente por alumna, a una hora precisa”, relataron.

“Superamos, finalmente, el examen. No sin problemas de conexión, micrófonos que costó hacerlos funcionar, cámaras que se trababan durante la transmisión ¡Pero lo hicimos! ¡Las alumnas dieron muy buen examen y fue bastante amigable!”, sintetizaron.

Desde la FCG agradecemos a la totalidad de docentes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la Sede que brindaron sus testimonios, opiniones y sugerencias en relación a este nuevo desafío. Como se dijo anteriormente, el mismo solo pudo ser superado de gran manera gracias al aporte de todos y todas quienes integran la Facultad.