Día Mundial sin Tabaco y salud pulmonar se celebra el 31 de mayo de cada año. Creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados mundiales, es una oportunidad para concienciar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, y para disuadir del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas.

Como todos los años, la Iglesia Adventista del Séptimo día, a través del Club de Conquistadores y el Galpón Solidario Adventista promueven diferentes acciones a fin de ayudar a las personas a dejar este vicio tan perjudicial para la salud. Generalmente y para esta fecha, se ven los niños con sus pañuelos amarillos canjeando galletitas, golosinas u alguna otra cosa por cigarrillos a fin de motivar a las personas a dejar de Fumar.

Este año al no poder realizar estas acciones, se está motivando a los que quieren dejar de fumar a que puedan sumarse al CURSO DE 5 DIAS PARA DEJAR DE FUMAR.

Se desarrollara del lunes 1 al viernes 5 de junio a las 20:30 hs.

El Costo: *gratuito* con pre inscripción. Es *IMPORTANTE* llenar el formulario de inscripción ya que es un compromiso de participar. Inscribirte y no asistir quitará el lugar a otro interesado así que te invitamos a que lo hagas con responsabilidad.

La modalidad para este evento será: en vivo entrando a una sala de ZOOM

Este evento es organizado por el Espacio de Vida Sana de la Iglesia Adventista de Parque Avellaneda, Pcia de Bs. As. y auspiciado por el sitio Estación Abrazos.. Este plan, tiene más de 50 años de vida y consiste en charlas terapéuticas dirigidas por profesionales de la salud que llevarán al fumador a realizar una serie de terapias naturales de desintoxicación y relajación.

El curso fue diseñado para minimizar las dificultades y los malestares del síndrome de abstinencia del tabaco que has tenido en el pasado. Te ayudaremos a descubrir todo el poder que necesitas para dejar de fumar de una manera permanente y natural (sin medicamentos, sin control mental, sin magia).

Si eliges seguir las sencillas pautas que estaremos compartiendo en las sesiones próximas serás capaz de llegar a ser un no fumador y lo mejor de todo, de continuar así. Dejar de fumar es posible, sólo estás a un paso de experimentarlo tal como lo han descubierto millones antes que tú.

Para ello, un equipo de médicos, psicólogos, kinesiólogos y nutricionistas te darán herramientas para poner en práctica una serie de pautas que al implementarlas te ayudarán a liberar a tu organismo de la dependencia de sustancias, hábitos y actitudes que te llevan a fumar.

Por medio de ellas y en la comodidad de su casa, estarás acompañado con una asesoría grupal y amena para alcanzar motivación y reforzar tu fuerza de voluntad.

Para inscribirte sólo tienes que llenar el siguiente formulario https://bit.ly/ form-inscripcion5DDF y comprometerte a asistir a las charlas por medio de la aplicación ZOOM (que debes instalar previamente en tu móvil o computadora). Luego que llenes el formulario, recibirás un correo electrónico de bienvenida al curso y un enlace para unirte a un grupo cerrado de whatsapp para enviarte materiales e información del curso. Para recibir más información o consultas puntuales presiona este enlace: https://bit.ly/info- dejardefumar o al Facebook Gsa Gsa (Galpón Solidario Adventista)

COMEDOR Y MERIENDA

En el Gsa (Galpón Solidario Adventista) continuamos asistiendo a las familias vulnerables de diferentes maneras. Continuamos entregando unas 1000 raciones de comida semanalmente y ahora le sumamos una merienda calentita. Como es habitual, brindamos una comida vegetariana, con abundantes verduras y legumbres, a fin de ayudar en la nutrición de estas familias.

Agradecemos a todos los que donaron, están donando y donaran alimentos para poder compartir en este lugar. Si te queres sumar, nuestro Facebook es Gsa Gsa o al teléfono 15529897.

AMIGOS DEL GALPON

Continuamos invitando a los que quieran, a que se puedan sumar con su cuota mensual, solidaria y voluntaria. Esto no ayuda a poder tener un presupuesto más equilibrado, a pagar el alquiler del galpón y a continuar ayudando a las familias necesitadas. Si te queres sumar, comunícate al Teléfono 03442-15529897 y si sos una empresa, recorda que estamos en condiciones de emitir un certificado de donación que sirve para el Impuesto a Ganancias.

Cuadraditos 20 x 20 cm.

A fin de palear el frio reinante, continuamos con el proyecto de tejer cuadraditos de 20 x 20 cm. a fin de confeccionar cubrecamas y compartirlo con familias que necesitan de abrigo.

Te animamos, más ahora que nos tenemos que quedar más tiempo en casa, a que puedas ayudar de esta manera también.