Más Fúnebres

+ GUSTAVO JAVIER GARCIA, Q.E.P.D. FALLECIO EL 25 DE MAYO DE 2020, SUS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMEINTO Y SUS RESTOS FUERON CREMADOS, EN CONCEPCION DEL URUGUAY EL 26 DE MAYO DE 2020, A LAS 17 HORAS,CASA DE DUELO PLANTA URBANA CASEROS, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263, CONCEPCION DEL URUGUAY.-
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ORLANDO DE JESUS VELAZQUEZ GRANADOS, Q.E.P.D.FALLECIO EN CIUDAD EL 26 DE MAYO DE 2020, SUS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON TRASLADO Y CREMADOS EN GUALEGUAYCHU, A LAS 16 HORAS, CASA DE DUELO FRAY MOCHO 942, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263, CONCEPCION DEL URUGUAY.-