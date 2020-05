Se viene la lluvia: Pronostico para jueves y viernes

Emitido por el Departamento de Meteorología de la Dirección Provincial de Defensa Civil del Ministerio de Gobierno y Justicia del Gobierno de Entre Ríos.

PRONÓSTICO PARA EL JUEVES: Vientos débiles del NE y E, rotando a débiles y temporalmente moderados del S y SE sobre

el Sur y Centro de la pvcia. Nublado. Inestable. Probables lluvias y algunas tormentas

aisladas. Luego por la tarde vientos moderados del S, con algunas ráfagas (que

afectarían especialmente al Oeste y Sur de la pvcia.). Inestabilidad en incremento.

Probables lluvias y tormentas dispersas.

Muy inestable por la noche. Probables lluvias, chaparrones y tormentas de variada

intensidad. Ocasionalmente granizadas. Ventoso del S, con ráfagas. Muy fresco, con

baja sensación térmica.

Temperatura mínima en descenso y máxima en descenso o en marcado descenso. Condición NARANJA a ROJA .

Temperatura Mínima pronosticada: entre 12 y 14° C. / S. T. mínima: 9 a 11° C.

Menores sobre el Sudoeste de la provincia ( durante la noche ).

Temperatura Máxima pronosticada: entre 15 y 18° C. / S. T. máxima: 13 a 16° C.

Mayores sobre el Noreste de la provincia (durante la mañana).

PRONÓSTICO PARA EL VIERNES: Vientos moderados y regulares del S, con probables ráfagas. Fresco a muy fresco. Baja sensación térmica. Nublado. Inestable. Probables lluvias y tormentas dispersas.

Luego por la tarde manteniéndose inestable. Probables lluvias y tormentas dispersas.

Ventoso, con probables ráfagas del S. Muy inestable para el Este de la pvcia. Probables lluvias y tormentas de variada intensidad. Ocasionalmente granizadas.

Manteniéndose inestable por la noche en toda la pvcia. Probables lluvias y tormentas

dispersas. Ventoso y muy fresco a frío por sensación térmica.

Temperatura mínima en leve descenso o en descenso y máxima en descenso. Condición NARANJA a ROJA .

Temperatura Mínima pronosticada: entre 10 y 12° C. / S. T. mínima: 6 a 8° C.

Menores sobre el Sudoeste de la pvcia. ( en la noche )

Temperatura Máxima pronosticada: entre 12 y 15° C. / S. T. máxima: 11 a 12° C.

Mayores sobre el Noreste de la provincia. ( en la mañana )