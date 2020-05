Parque Sur se encuentra con San Lorenzo

Las intermedias del club Parque Sur continúan con sus entrenamientos y charlas virtuales por Zoom. En los últimos días los chicos y el cuerpo técnico sureño, disfrutaron al base cordobés Manuel Buendía, quien hace tres años juega la Liga Nacional con Gimnasia de Comodoro y del ex jugador de la Generación Dorada y actual entrenador de Regatas Corrientes, Lucas Victoriano -subcampeón del mundo en Indianápolis 2002.

Carlos Manuel Buendía, ex jugador de Regatas de Corrientes, Estudiantes de Olavarría, Petrolero y La Unión de Colón, fue campeón del torneo de triples de los últimos dos Juegos de las Estrellas. «No podía creer cuando me llamaron que me habían convocado, creí que me estaban jodiendo», confesó en la charla con los gurises del club el pasado viernes.

El base de Córdoba sostuvo que hoy «hay bastante de aquel Buendía que jugaba solamente para divertirse». Y respecto a aquellos años de juvenil indicó: «Mi clave a la edad de ustedes era disfrutar, de jugar con mis amigos. Hasta los 19 no fui profesional y no me arrepiento de eso».

Buendía les aconsejó a los chicos: «Siempre anímense a preguntar, dejénse ayudar que los profes están para eso, no tengan miedo de hacerlo y busquen siempre la solución cuando se equivoquen».

El base que empezó en Municipalidad de Córdoba sueña: «Quiero jugar en Europa, lo uso como mi meta y sé que puedo. Hoy es mi sueño».

Por otra parte, este lunes durante una hora y media se pudo disfrutar la charla con Lucas Victoriano, actual técnico de Regatas de Corrientes. Repasó su carrera desde los inicios en Alberdi de Tucumán, el pase a Olimpia de Venado Tuerto y luego de dos años su viaje para sumarse al Real Madrid para comenzar una larga carrera en Europa.

Victoriano jugó en nuestro país, España e Italia. Se retiró en 2013 vistiendo los colores de Independiente de Tucumán, su ciudad natal. Fue parte de todas las Selecciones desde Cadetes. «El mejor equipo que vi jugar de la Selección Argentina fue el del 2002 en Indianápolis, el subcampeón del mundo ese año», confesó Victoriano, que estuvo en sus filas como parte de esa Generación Dorada. Y agregó: «Era un equipo que jugaba muy bien al básquet, todos daban la vida por sus compañeros».

«Hasta hoy me duelen las lesiones que tuve en la espalda, que me complicaron bastante la carrera y por eso me retiré», contó. Se acordó que una lesión lo dejó afuera de Atenas 2004.

Victoriano compartió anécdotas con los gurises y contó cuando el Chapu Nocioni y Torito Palladino lo visitaron en España: «Tenía un monopatín y cuando llegaron ellos quedó destrozado».

Victoriano también recordó aquella concentración con Vecchio para el Sudamericano de Bolivia: «Hicimos la preparación en una mina de Jujuy, a 3.000 metros de altura. Fue durísima, entrenábamos con oxígeno porque no podíamos respirar. Parecíamos astronautas».

También les dejó un consejo a los gurises del club: «Trabajen, entrenen duros si quieren llegar a ser profesionales. No hay más secretos que esos, entrenen y entrenen», concluyó.

Desde el club Parque Sur agradecemos a los dos por la buena onda y la predisposición que tuvieron.

Marcelo Sgalia. Prensa del club.