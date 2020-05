Los agencieros preocupados reclaman por sus fuentes de trabajo y por respuestas del IAFAS

Un grupo de agencieros de Concepción del Uruguay, enviaron un comunicado, manifestando su preocupación por su fuente laboral y reclamando ser escuchados por los responsables del IAFAS.

En el mismo expresan:

“Nos dirigimos a usted Silvio Vivas, que se presenta como la cabeza que conduce, o al menos eso se ve reflejado en los informes del organismo que preside I.A.F.A.S., para recordarle que somos seres humanos, que desde hace más de cuarenta y siete días no ingresa un solo peso a nuestro hogar, nuestras esposas e hijos dependen de sus caprichos y ordenes políticas, que nada tienen que ver con las personas de bien, que con el solo hecho de cuidar su quintita y permanecer agazapado impávido, observa distraídamente como vamos cayendo en un caos familiar irreversible, vendiendo parte de nuestro patrimonio familiar y comercial, que nos costó mucho esfuerzo , sacrificio y privaciones, para poder subsistir.

No crea que por más que se esconda detrás de su cargo, que dicho sea de paso le avisamos, no ejerce, por si acaso no lo ha advertido, mientras las proles que componen las agencias van cayendo en el infierno de la desesperación y sangrando su esfuerzo cotidiano de años, junto con la atomización de su parentela y entorno consanguíneo. Usted, refugiado en su cargo y entorno de plebeyos y obsecuentes deja que la destrucción natural haga su trabajo con los titulares de agencias de quinielas, oculto entre bambalinas cree que no lo vamos a encontrar y a hacerle ver la realidad, y que la sociedad toda, sepa la clase de personaje que dirige los destinos del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCION SOCIAL del que dependemos mil quinientas familias, que le hemos enviado reiteradas notas y peticiones pidiéndole de mil maneras, favor nos ayude y acompañe en esta emergencia, que nos hunde a todos, pero jamás, desde entonces, nos ha respondido, ni se ha hecho presente, al menos para alentarnos, nunca ha tenido, hasta este día,*47( la deferencia, cortesía , consideración, y empatía, que hace que un ser humano sea digno de tal virtud”.