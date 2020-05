La Residencia de Adultos Mayores tendrá una cabina de desinfección de Ozono

La presente gestión municipal decidió adquirir una cabina de ozono para proteger la salud de los adultos mayores. La misma llegaría la próxima semana.

Atento a la situación que se vive en medio de la pandemia producida por Coronavirus y que afecta en mayor proporción a los adultos mayores, desde el Departamento Ejecutivo Municipal se evaluó la compra de una cabina de desinfección mediante ozono para colocar en el acceso a la Residencia de Adultos Mayores (Hospitalito)“Nuestra Señora del Huerto” tanto para ingreso como para el egreso de las personas que trabajan en el lugar y quienes deban ingresar a ver a sus familiares, considerando que existe un promedio de cuarenta personas que deben ser cuidados con los máximos controles.

La nueva incorporación considerada como uno de los últimos avances en materia sanitaria, tiene un valor de 206.456 pesos y fue comprada este lunes al mediodía por parte del Municipio local.

El Ozono

Para la incorporación de este equipamiento se tuvieron en cuenta las cabinas que se ubican en el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de la Ciudad de Buenos Aires que posee en sus ingresos cabinas de ozono para desinfectar la ropa, calzados y todos los elementos que lleve consigo la persona, por lo que el ingreso o egreso del lugar se hace de manera absolutamente limpia sin bacterias ni virus. De acuerdo a las expresiones vertidas por las autoridades del SAME, la persona debe permanecer unos 50 segundos en la cabina con la seguridad de que la persona estará totalmente desinfectada. Vale destacar que en esta cuarentena, el SAME realizó más de mil traslados, más de 2500 hisopados y recibió más de 180 mil llamadas por cuestiones referidas al coronavirus en la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una tecnología preventiva en seco, con período de desinfección rápida mediante la generación de ozono in situ, sin generar residuos ni requiere productos extras por lo que se autoabastece todo el tiempo.

Esa tecnología, ahora estará a disposición de nuestros adultos mayores.