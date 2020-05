Gimnasia espera con tranquilidad

Gimnasia sigue manteniendo sus campos de juego mientras respeta protocolos del Gobierno y mirá de reojo las decisiones que van bajando del Consejo Federal del fútbol. Aún resta por definir la suerte de siete u ocho contratos con jugadores. Mario Bonnot, presidente del club, explica la actualidad del Lobo hoy.

-Como sigue el club ahora?

Con las actividades en Sede Social y Estadio Núñez detenidas y las deportivas como fútbol, tenis, pelota paleta y hockey también paradas a la espera de cómo avanza y se resuelve todo este proceso de pandemia y aislamiento social. Por lo pronto haciendo mantenimiento de los campos de juego y respetando los protocolos y exigencias de salud pública.

-Qué sucederá con los contratos?

Hay varios contratos que vencen el 30 de junio y otros que se extienden porque estaban hechos por mayor cantidad de tiempo. Aún no hicimos ese análisis porque todavía trabajamos sobre la actual temporada pero ya lo haremos y habrá una determinación al respecto. Hoy escuchamos la actualidad de otros clubes e interactuamos para saber cómo proceden, pero todo lo que hoy podamos decir no es serio y hay que tener respeto sobre eso porque son tiempos difíciles.

-Que pasa con los pibes de las inferiores que tienen su primer contrato?

Seguirán ligados al Club y formando parte de la estructura de continuidad para lo que viene. Son acuerdos que hay que respetar.

-Cómo se afrontan los gastos de sueldos en este momento?

Mayormente con el pago de los sponsors que no han detenido sus actividades y el aporte mensual de AFA y la Provincia. Esto es día a día porque por ejemplo a fines de abril ingresó un aporte extraordinario de AFA y así como surgen programas en los cuales nos presentamos hay otros que caen. Lo importante es no quedarse en la búsqueda de los recursos ya que hoy no tenés costos de participación ni otra tarea de gestión que generar el dinero exclusivamente para sueldos.

-Que ayuda están recibiendo hoy?

El pago mediante transferencias de los socios y los sponsors a los cuales les agradecemos el seguir acompañándonos en un momento tan crítico en general. Luego los programas nacionales que se van generando desde Deportes y el propio Estado nacional, en los cuales nos inscribimos a la espera de poder recibir ayuda, aunque sabemos que eso quizás no sea en el corto plazo.