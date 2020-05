En menos de una semana el Poder Judicial de Entre Ríos recibió 6.000 escritos electrónicos

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) informó que entre el 28 de abril y el 4 de mayo, durante los primeros días de implementación del Reglamento de Presentaciones Electrónicas, ingresaron 6.000 escritos en formato digital a distintos organismos de los fueros Civil, Laboral y de Familia. Lo hizo en base a los registros del Área de Informática Jurídica sobre el tráfico de datos en la red del Poder Judicial. La nueva modalidad de trabajo, fue puesta en funcionamiento, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID 19. Se prioriza el cuidado sanitario de los trabajadores judiciales, magistrados, abogados y ciudadanos, y se garantiza el servicio de Justicia.

Hasta el 3 de mayo se habían cargado 3.800 presentaciones y al día siguiente se sumaron otras 2.200. Si bien el lunes pasado se registraron inconvenientes, el STJ precisó que “el sistema estuvo sin respuesta entre las 9 y las 9.15, y entre las 10.20 y las 11”, funcionando después con normalidad.

Los datos formaron parte de la respuesta a una presentación efectuada por el Colegio de Abogados, que advirtió sobre dificultades en la Mesa Virtual y en la presentación electrónica de escritos formuladas por algunos matriculados. En base al informe técnico, el STJ rechazó además declarar inhábil judicial la jornada del 4 de mayo último.

Los problemas se produjeron por la saturación del sistema en determinados horarios, las asimetrías en las conexiones a internet y la diversidad de velocidades contratadas por los estudios jurídicos, a lo que se sumó el incremento del 230 por ciento en el nivel global de tráfico de subida a nivel nacional.

“En términos generales el sistema funcionó bien y estamos conformes con su implementación porque se pensaba poner en práctica más adelante, aunque la aparición de la pandemia del COVID 19 y la restricción en la circulación de personas y de documentos en formato papel nos obligó a instrumentarlo en base a un reglamento que seguramente iremos adaptando”, precisó la vocal Valentina Ramírez Amable, integrante de la Comisión de Seguimiento del Sistema de Notificaciones Electrónicas y Expediente Digital.

La camarista precisó que “el sistema de notificaciones electrónicas fue un antecedente que también funcionó bien y eso nos alentó a impulsar este desarrollo creado por el Área de Informática Jurídica, que se adapta a las necesidades de cada una de las jurisdicciones”. Para eso desde la Comisión de Seguimiento se elaboró un Reglamento de Presentaciones Electrónicas que el STJ aprobó en su acuerdo del 27 de abril último.

Según la magistrada “estamos ante una modificación cultural muy importante, pero no hubo resistencia”. El cambio, según detalló, no solo afecta a las abogadas y los abogados, sino también al personal judicial y a magistradas y magistrados, ya que el nuevo sistema se implementó en forma simultánea con las modalidades del teletrabajo.

La idea fue restringir de manera paulatina el uso del papel, lo que sumado a la utilización de instancias virtuales mediante videoconferencias, permitirá disminuir los plazos de tramitación de causas en los diferentes fueros. “Esto llegó para quedarse, no se trata de algo temporario”, aseguró Ramírez Amable, que destacó el trabajo de la Comisión, de la que también participan la camarista Ana Clara Pauletti y la abogada Rosa Warlet, en representación del Colegio.

El módulo de presentación electrónica representa un nuevo paso hacia el expediente electrónico y surgió como respuesta para garantizar el servicio de justicia tras la declaración del receso extraordinario por razones sanitarias, que entre otras cosas restringió la circulación de personas por los tribunales.