Doctor Pablo Seró: “¿Quién iba a pensar que algún día circular por la calle sería un delito?”

La cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional, lleva casi 50 días y aunque se comenzó a flexibilizar, existente diferentes restricciones que hay que respetar, entre ellas la circulación en la vía pública injustificada, que representa un delito y que lleva a la intervención de la Justicia Federal.

Esto y otros temas como la actividad del Juzgado Federal en casos de narcotráfico, y los beneficios a presos, fueron tratados este miércoles por la mañana, con el doctor Pablo Seró, juez Federal de Concepción del Uruguay, que recibió a 03442 en su despacho.

El magistrado destacó que desde iniciado este aislamiento se adoptaron por parte del mismo Juzgado, incluso previamente a que hubiera directiva de los Tribunales Superiores, medidas para preservar al personal administrativo.

“Desde aproximadamente el 12 de marzo, comenzamos a trabajar con personal reducido y luego a partir de las acordadas de la Corte Suprema, licenciamos al personal de riesgo y de aquellos con hijos en edad escolar. Esto concretamente al Juzgado Nº1 Penal, con jurisdicción en 8 departamentos, trabaja con 10 personas. Divididos en 6 empleados, tres secretarios y un juez, que es quien le habla. Quiero resaltar el trabajo y esfuerzo de todo el personal, ya que quienes fueron licenciados se ofrecieron a seguir trabajando y así lo hacen desde sus casas, no de la manera remota, tomando apuntes y enviando al Juzgado toda una serie de pautas que hacen al desenvolvimiento de las causas judiciales y que de esta manera el despacho diario no se atrase. Nosotros somos un Jugado de trinchera nos discutimos cuestiones de competencia de si somos o no competentes, ya que si viene un conflicto aquí, tratamos de dar la respuesta y después derivarlo a la Justicia Ordinaria. Estamos haciendo de todo y no nos limitamos al Covid-19, seguimos trabajando en lo posible en tratamientos de excarcelaciones, prisiones domiciliarias, habeas corpus, celebramos audiencias todos los días por medios remotos. Las que deben ser gravadas la hacemos por el sistema Zoom y las que no se deban grabar las hacemos a través de llamadas de video WhatsApp o Skip. No se suspendieron en ningún momento, solo al comienzo para empezar a implementar los medios tecnológicos. Incluso se realizaron juicios presenciales con todos los recaudos”, explicó el juez.

Fondos para hospitales

“Es importante destacar el trabajo que se hizo con el Ministerio Público Fiscal, las Defensas y este Juzgado, logrando acortar plazos con suspensiones de juicio a prueba o conciliación penal, donde las partes ofrecieron reparación del daño con una oferte económica. Esto permitió recaudar dinero (por decirlo de una manare) que fue destinado a hospitales, como en hospital Justo José de Urquiza, el hospital de Chajarí, el de Federal y el Masvernat. Esto es una suerte de satisfacción de todos, ya que velamos por el cumplimento de la Ley y colaboramos con el estado en este momento”, resaltó Seró.

Dos camionetas

El magistrado contó como primicia que en las próximas horas se estarán entregando dos camionetas al hospital Urquiza de Concepción del Uruguay y al Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso, respectivamente.

“Estas unidades son producto de secuestros en operativos por narcotráfico y se encuentran en muy buen estado, por lo que pensamos que será de suma utilidad a ambos nosocomios”.

Libertades y preventivas

En relación a la actual situación a partir de la soltura de presos y las prisiones preventivas domiciliarias, el doctor Seró manifestó “Pienso que hay una gran confusión, generada por una respuesta un tanto ambigua por parte de los Poderes constituidos y algo de mala información por parte de la prensa. Este juzgado en particular, ha concedido 4 prisiones domiciliarias. Las que no hemos concedido nosotros, pero la tuvimos que dar fueron revocaciones de la Cámara Federal de Apelaciones. Las prisiones domiciliarias, no necesariamente se relaciones al Covid-19, sino que tienen diferentes características que es necesario evaluar al momento de otorgarlas y cada caso es único. En esto se debe valorar básicamente el riesgo procesal, si la persona puede o no, interferir la investigación o si hay riesgos de fuga. Los casos de Covid19, se basaron fundamentalmente en informes médicos preponderantes. Este Juzgado, previendo lo que estaba sucediendo, solicitó al SPER, un informe de todos los detenidos que están a disposición de este Juzgado, que son alrededor de 200 personas, muchos integrantes de bandas. Tenemos la tarea de ser quienes dictamos las prisiones preventivas, no somos Tribunal de sentencia. Nosotros llevamos el control cuando se otorga la prisión domiciliaria y muchas veces tenemos que tener en cuenta que si en el SPER, tienen medicada y controlada a la personas sin síntomas de Covid19, es difícil que esta persona pueda estar atendido y en tratamiento fuera del penal, por lo que no es necesaria su salida. Las prisiones domiciliaria, no dependen del coronavirus, dependen de otros muchos factores y necesitan un análisis caso por caso. Cada uno se debe hacer responsable de sus decisiones”, resaltó.

Fuerzas de seguridad

Finalizando la nota, el juez Seró realizó un reconocimiento a los trabajadores de la Salud, médicos y enfermeros, por todo lo que están haciendo, pero quiso resaltar el trabajo de los hombres y mujeres de las Fuerzas de Seguridad, quienes exponen su salud a diario en la calle estando en permanente contacto con la gente.

“Es importante que la gente entienda el trabajo de estos funcionarios sin molestarse. La seguridad de la salud, está sobre los hombros de estos efectivos que controlan el cumplimiento del aislamiento. Nunca nadie imaginó que el hecho de salir a la calle fuera un delito y esto es lo que genera en algunos casos el malestar. Lamentablemente hoy lo es, si es que no hay algún motivo. Respecto a los procedimiento realizados, la Policía Entre Ríos notificó por infracciones aislamiento obligatorio y cuarentena a 1697 personas; Prefectura a 308; Policía Federal 291; Gendarmería 176 y secuestró 14 vehículos, todo esto solo en el departamento Uruguay y hay un total de 75 causas penales”, culminó.