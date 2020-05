Destacan el trabajo del personal de vía pública de Colón en los últimos 50 días

Desde la gestión municipal reconocieron a los empleados el gran aporte a la comunidad, en una tarea que realizan las 24 horas

El secretario de Gobierno de la municipalidad de Colón, Pablo Trevisán, recibió el viernes en su despacho junto a integrantes del equipo de gestión, a todo el personal de vía pública que lleva a cabo los controles en el marco de la emergencia por la pandemia.

Trevisán reconoció a los empleados el gran aporte que realizan y el reconocimiento que se recibe desde la comunidad por la tarea que llevan adelante, a la vez que les manifestó el agradecimiento por parte del Intendente Walser y equipo por el excelente desempeño.

En la reunión se evaluó la aplicación de los distintos protocolos, el control de precios, horarios comerciales y distintas actividades, como así también la tarea en los accesos a la ciudad, que demanda presencia las 24 horas.

También dialogaron sobre los controles conjuntos que se coordinarán con el municipio de San José, unificando los mismos en un puesto común.

“Hemos hecho una profunda evaluación de estos más de 50 largos días de trabajo durante el período de aislamiento, hemos conversado sobre el desempeño del personal de vía pública en la ciudad, control de precios, control de horarios de comercio y de las distintas actividades que se fueron flexibilizando durante este período” explicó Trevisán al finalizar el encuentro con el personal.

El secretario de Gobierno señaló además que se analizó la aplicación de los protocolos, el control de las medidas de seguridad “y el desempeño del inspector en los ingresos a la ciudad de Colón en los puestos donde se desarrolla un trabajo de 24 horas a veces en condiciones de lluvia o frío” indicó.

“Le he hecho saber del gran reconocimiento hay por parte de la comunidad hacia este trabajo, hacia el empleado público que trabaja allí las 24 horas para cuidar de nosotros, el gran valor que eso significa para todos los colonenses, y el reconocimiento que a diario nos hacen de este trabajo por mensajes, cara a cara o redes sociales” afirmó Pablo Trevisán.

Y dijo también: “Hemos hecho saber también el enorme agradecimiento por parte del intendente José Luis Walser y todo su equipo de trabajo, y el reconocimiento profundo a todos los empleados”.

“La reunión tuvo como objetivo además evaluar y dar a conocer la nueva normativa por la cual se regula el ingreso de personas que vengan a Colón de ciudades o provincias que se encuentren en una fase anterior a la 4 que hoy se encuentra Entre Ríos” afirmó el secretario de Gobierno.

Y agregó en ese sentido: “Hemos conversado sobre los protocolos de ingreso y como debe trabajar coordinadamente el personal de vía pública junto con el de salud del municipio, como se activan los protocolos y como se articulan con las fuerzas de seguridad que nos acompañan”.

Acerca de la posibilidad de trabajar en conjunto en la unificación de los puestos de San José y Colón sobre la Ruta 26, Trevisán expresó que en estos momentos se está terminando de colocar un puesto único y adelantó: en los próximos días estaremos reuniéndonos los equipos de ambas ciudades para coordinar acciones, unificar normativas y trabajar conjuntamente en esta nueva etapa de aislamiento” puntualizó Pablo Trevisán.

Programan para octubre una feria de carreras, profesiones y empleo

A las propuestas educativas se le sumará un programa del ministerio de Trabajo. Participa PECU, el área Joven, Cultura y concejales

Días pasados se reunieron en la Casa del Bicentenario de Colón, tuvo lugar una reunión entre el área municipal de Empleo, representantes de estudiantes de PECU, el área joven, concejales y el área de cultura municipal.

Además de dialogar acerca de las distintas alternativas que existen para los jóvenes como el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, en la reunión trataron la futura feria de carreras programada para el mes de octubre.

Además de carreras y profesiones, se buscarán promocionar programas del ministerio de Trabajo y otras herramientas de inserción laboral.

“Empezamos a organizar lo que sería una actividad para octubre, pensando en la feria de carreras, profesiones y empleo joven” comentó Lina Bosch, coordinadora de Empleo y Producción, sobre la reunión de trabajo.

Y detalló en ese sentido: “Dados los cambios que ya conocemos de lo que ha pasado con todo esto del Covid-19, el impacto que tuvo en la parte educativa, en oficios, en el cambio económico y social de la ciudad de Colón, la idea es sumarle a las propuestas técnicas, profesiones, y un programa del Ministerio de Trabajo” explicó Lina Bosch.

La funcionaria también recordó: “Logramos afianzar en Colón la implementación del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, es un programa de empleo joven que propiciamos y queremos que tenga mayor incidencia y conocimiento en la población joven de Colón” sostuvo.

El encuentro con las distintas áreas municipales, PECU y concejales, tuvo como objetivo “armar una articulación de la escuela media y universidad no sólo ofreciendo carreras, sino también profesiones y posibilidad de empleo, para todos los jóvenes que no sólo van a pensar en irse a estudiar afuera, que por ahí no es tan posible, sino que también tengan oportunidades en Colón” subrayó Lina Bosch.

Campaña solidaria

Se vendió el 100% de los pollos solidarios en Colón

Lo recaudado por la venta se destinará en partes iguales a la compra de alimentos para la red comunitaria y a las instituciones participantes

Este domingo se alcanzó exitosamente el objetivo propuesto para la venta de “pollos solidarios” en una campaña organizada junto a instituciones locales. El éxito de la campaña solidaria se reflejó en la totalidad de la venta concretada, cuya recaudación tendrá doble propósito, la compra de alimentos para el plan alimentario de emergencia, y la ayuda a las instituciones locales que participaron de la campaña.

En el recorrido por las instituciones donde se realizaron los pollos solidarios, el director de Redes Comunitarias de la municipalidad, Mariano García, comentó que “el evento llega a alrededor de los 800 pollos, hay que tener en cuenta que el 50% de lo recaudado va a compra de alimentos para la red comunitaria y el otro 50% a las entidades que participaron que también necesitan sus recursos para pagar gastos fijos” explicó el funcionario.

García dijo además: “La caja de pollos de 20 kilos adquiridas gracias al aporte que han hecho funcionarios de la gestión del vecinalismo, ha quedado a $700 pesos el costo final, un muy buen precio que ha ofrecido la empresa Bonnín, eso va a dar un buen resultado económico que lo daremos a conocer cuando tengamos las planillas de rendición” señaló el director de Redes Comunitarias.