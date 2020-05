Camioneros reclaman frente a la planta de comnustibles de YPF

Desde horas tempranas de este lunes, varios camioneros del transporte de combustibles, acompañados por representantes del Gremio, se mantenían en asamblea, frente a las instalaciones de la Planta de YPY en avenida Paysandú, de Concepción del Uruguay.

03442 fue al lugar y dialogó con Elías Coronel, Secretario Gremial de Camioneros, quien explicó el motivo de la medida, señalando que «Estamos asó porque nuestro compañeros no recibieron el pago de sus sueldos del mes de abril y la empresa suspender trabajo y a compañeros, aduciendo que la empresa está parada, lo que no es cierto, ya que está funcionando. Sabemos que es a menor ritmo que el habitual, pero respaldamos las palabras de nuestros compañeros Huyo y Pablo Moyano, donde expresaron que el Sindicato de Camioneros no va formar ninguna rebaja salarial ni suspenciones. Aquí estamos y permaneceremos hasta que se abone lo adeudado».

Coronel dijo que hasta el momento no recibieron ninguna respuesta concreta y segurían a la espera, hasta que se concrete el pago. «Estaremos cumpliento el tiempo de carga y despues nos retiraremos, para regresar mañana. Mantenemos los recaudos dada la situación del Covid19 y no acamparemos, como lo hicimos en otras oportunidades», finalizó.