ATER habilitó la atención presencial a contribuyentes en otras cinco localidades

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) sumó otras cinco localidades para la atención presencial de contribuyentes. Se trata de Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Chajarí y Crespo. Se atiende exclusivamente con turnos web de 8.30 a 12.30 y solo para los trámites habilitados.

En el marco de las disposiciones que flexibilizan las restricciones de la emergencia sanitaria y con el objeto de brindar los servicios esenciales en materia fiscal, desde la ATER se continúan ampliando los esquemas de la atención presencial progresiva iniciados ya con la apertura de oficinas en Paraná, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

La semana pasada quedaron habilitadas las oficinas de Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Chajarí y Crespo en horario de 8.30 a 12.30, bajo la modalidad de atención por turnos web y exclusivamente para los trámites habilitados, quedando como alternativas disponibles las vías electrónicas de autogestión o de asistencia telefónica.

Desde el área de interior, recordaron que la gestión de turnos se debe realizar desde la página web de ATER (www.ater.gob.ar) pudiendo ser cancelados o reprogramados en cualquier momento o también llamando sin cargo al 0810-888-2837 quienes no puedan tramitarlo por esa vía.

Los tramites habilitados para concurrir

En materia de trámites en esta primera etapa solo podrán concurrir exclusivamente a realizar:

• Altas y bajas de Ingresos Brutos (Directo, CM, Régimen Simplificado) y Ley 4035

• Solicitud y renovación de Marcas y señales

• Renovación y autorización de protocolos (para los escribanos públicos)

• Intervención de los instrumentos generados por SellosWeb

Recordaron además que la impresión de avisos de vencimiento únicamente puede realizarse desde la web de ATER sin excepción.

Medidas de prevención

Finalmente, en virtud de garantizar el mutuo cuidado se solicita a los contribuyentes: concurrir con barbijo o tapaboca para usar dentro de las oficinas. Presentarse con anterioridad no mayor a cinco minutos del horario fijado en el turno y mantener una distancia de dos metros entre personas. Respetar el trámite por el que se pide el turno (no se atenderán otras demandas). Cumplir con todos los requisitos para hacer el trámite (no se atenderán con requisitos incompletos). No concurrir a las oficinas en caso presentar síntomas como resfrío, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta o tos seca. En ese caso, quedarse en su casa y en lo posible comunicarse con su médico de cabecera o bien al Ministerio de Salud 0800 777 8476.