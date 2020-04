Se reforzaron las cuadrillas para limpiar zonas donde la gente arroja basura

Lamentablemente y a pesar de los intensos pedidos de colaboración, se incrementaron las cuadrillas especiales para limpiar la ciudad. La semana pasada, en tan solo un día, se registraron 70 minibasurales en esquinas céntricas.

La semana pasada, autoridades de la Coordinación General de Servicios Públicos de la municipalidad, debió reforzar con más personal y camiones la limpieza de la ciudad atento a que la gente arrojó ramas, escombros, basura, muebles y otros elementos en la vía pública y “aún así nos quedan varios puntos por recolectar” destacaron desde el área.

En tan solo un día, se limpiaron 70 lugares donde los vecinos arrojaron basura y desechos de todo tipo. “Estas cosas son inaceptables y habla mucho del tipo de vecinos que no contribuyen a sostener limpia la ciudad y además, a ser educados por sobre todas las cosas” remarcó Jorge Urquiza, Coordinador General del área.

Por este motivo se reforzaron las cuadrillas y se le pidió al personal municipal intensificar la limpieza de estos lugares. Cabe señalar que se triplicaron las denuncias en el teléfono de Guardia Urbana 103 de personas que denuncian a sus propios vecinos arrojando basura en cualquier lugar. “Hoy hablamos de un teléfono que por momentos se encuentra saturado de tantas denuncias” explicaron funcionarios municipales.

No se puede podar árboles

Desde este domingo 26 de abril, se anunció que está prohibido podar árboles. Primero porque no es época y segundo porque la municipalidad en momentos de aislamiento social, no cuenta con vehículos y personal disponible para recolectarlos. Por lo tanto no se podrá retirar ramas de ningún tipo.

También se recordó que está prohibido – y ya se labraron importantes multas económicas – arrojar escombros en la vía pública. “Para eso se deben contratar volquetes privados. El municipio no hace ese trabajo. Por suerte y gracias a denuncias y al aporte de cámaras ciudadanas, se pudo detectar en algunos casos a los que no cumplen con las normas y arrojan desechos en la calle” agregó Urquiza.