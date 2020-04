Informe sobre la jornada virtual: Alojamiento entrerriano actualidad y perspectiva

Una mirada profesional sobre la situación del sector de alojamientos de la provincia a partir de la pandemia.

El sector de alojamiento se reconoce a sí mismo como diverso, esta diversidad se manifiesta en el presente con mayor fuerza, por lo tanto, requiere una atención particular por parte de las autoridades Municipales, y de las dependencias de la Provincia de Entre Ríos y nacionales, a fin de poder tratar la problemática y obtener respuestas que se ajusten más a sus realidades a la hora de afrontar esta crisis.

Como los establecimientos se encuentran cerrados desde que se decretó el aislamiento

social, preventivo y obligatorio, también coinciden en la importancia de encontrar una

flexibilización de la cuarentena para no lesionar los equipos de trabajo, sostener al personal

y a las familias que son propietarias para su subsistencia y para que no se deteriore por el

cierre de los establecimientos la oferta de servicios.

El enfoque particular que requiere el sector de alojamiento provincial está ligado a:

? Tipos y variedad de oferta de los servicios de alojamiento tanto hotelero como extrahotelero (hoteles, bungalows, cabañas, alojamiento rural)

? Formas de administración y gestión (propietarios, gerenciadores o inquilinos)

? La especialización de los servicios (orientadas al turismo, viajantes, corporativos,

eventos)

? Factores de localización en relación a la demanda y centros de distribución.

Principales dificultades del sector hotelero

Los empresarios, propietarios y gerentes del sector hotelero provincial manifestaron las

siguientes dificultades frente a este escenario :

? La incertidumbre y preocupación por la situación socioeconómica general y

particular y por el día después de la finalización del aislamiento social, preventivo y

obligatorio.

? La ayuda estatal insuficiente dado que la prórroga impositiva y los créditos los

endeudan y por ende, comenzar la actividad comercial endeudados complica aún

más su situación económica y financiera. A su vez, los trámites para conseguir los

préstamos son muy burocráticos y se torna difícil acceder a ellos.

? La complejidad de poder cumplir con las obligaciones ya adquiridas, como así

también poder abonar el pago de los servicios, a los que algunos ya dieron de baja

como por ejemplo televisión por cable.

? La ausencia de financiamiento para capital de trabajo, recordando que ya el año 2019

el sector sufrió el embate de la merma en la rentabilidad lo que le impidió disponer

de reservas y ahorros para afrontar esta crisis. La imposibilidad de efectivizar el pago

2

de sueldos de los empleados en el corto plazo y más aún, desconociendo el tiempo

que estará paralizada la actividad.

? La falta de planificación del propio sector como consecuencia de este panorama

incierto.

? La imposibilidad de mantener los emprendimientos en condiciones ya que por la

cuarentena se encuentran cerrados.

Necesidades urgentes del sector alojamiento

? Sostener el personal y/o el trabajo familiar ya que en ambos casos tienen

dependencia de los ingresos para su subsistencia.

? Analizar la condonación de impuestos nacionales y eximición de tasas municipales

y/o quita de pago de los servicios de luz y gas, ya que los ingresos son nulos.

? Transferir medidas de baja temporaria de las habilitaciones Municipales a todos los

departamentos y ciudades de Entre Ríos, del modo que lo hizo San José, desde

marzo por el término de 8 meses y/o mientras dure la cuarentena.

? Pensar la manera en la que se va a llevar a cabo la flexibilización de la cuarentena

para volver a trabajar.

? Solicitud del permiso opcional legal ante las autoridades pertinentes por parte de

las cámaras locales, para conseguir el acceso y asistencia de colaboradores y

trabajadores a los establecimientos de alojamiento para que puedan realizar tareas

de limpieza, ventilación y mantenimiento, con el fin de garantizar que, a pesar de la

difícil situación económica, las instalaciones estén en buenas condiciones. De esta

manera se evitaría tener que desembolsar grandes sumas de dinero destinadas a la

puesta en valor de toda la infraestructura al momento de la apertura.

? Acompañamiento legal para permitir el sostenimiento de los diferentes espacios y

para conseguir la habilitación para realizar operaciones comerciales a aquellos

hoteles cuya demanda está compuesta por viajantes en un 50%.

Oportunidades observadas para la vuelta al funcionamiento del Sector Alojamiento.

? Bajos casos de contagio de Covid-19 en la Provincia.

? Existencia de ambientes y espacios abiertos óptimos para que el turista se sienta

seguro y cuidado.

? Entre Ríos cuenta con recursos naturales óptimos para planificar y desarrollar

nuevas modalidades de turismo relacionadas con el turismo naturaleza, rural y

ecológico. Como así también con producción artesanal y elaboración de productos

orgánicos adecuados a estas nuevas demandas.

? Existencia de un mercado interno que hay que conquistar.

? La explosión de la virtualidad como forma de estrategia para el desarrollo del turismo

(interacción en el sector, comunicación).

? La cercanía a los mayores mercados emisores, hoy con mayores casos de Covid-19

puede ser una desventaja pero, con normas, protocolos, certificaciones y formas de

control, concebidos desde las realidades de los establecimientos de alojamiento y

3 con el acompañamiento de los comités de crisis de las ciudades y la Provincia,

pueden convertirse en una ventaja en un futuro cercano.

? La disminución del uso del transporte público poscoronavirus a raíz del

distanciamiento social y el consecuente aumento del uso del automóvil como medio

para trasladarse que sumado a la cercanía de grandes centros emisores de turismo

posiciona a Entre Ríos en un lugar de privilegio respecto con otras provincias.

Ideas para un programa de acción conjunta

Trabajar en un Plan de cuarentena inteligente basado en los siguientes ejes donde

se detallan las acciones y las medidas que se deberían tomar:

1. Económico y legal:

a. Mancomunar esfuerzos para solicitar a la provincia eximición de impuestos y

condonar las deudas impositivas generadas durante la cuarentena.

b. Diseñar los mecanismos para solicitar los permisos legales para funcionar.

2. Comunicación:

a. Reforzar y agilizar los canales de comunicación internos y externos de las

asociaciones y los entes de turismo en todos sus niveles.

b. Afianzar la participación y asociatividad del sector privado para ser

escuchados y recibir respuestas.

c. Garantizar la circulación de la información importante sobre las medidas a

tomar en cuanto a seguridad en cada alojamiento.

d. Actualizar y modernizar el Portal oficial digital de Turismo (web) para facilitar

la información integral, la promoción y la gestión de los destinos.

e. Socializar por canales institucionales las medidas sanitarias y económicas

que aplicaron destinos que ya sufrieron la crisis y comenzaron a reactivarse,

tal es el caso de países como China, España, Francia e Italia y las reacciones

de la demanda en otros lugares del mundo.

3. Investigación y Capacitación:

a. Realizar trabajos de investigación con el fin de destacar la importancia del

sector de alojamientos en la economía provincial, fundamentalmente, como

generador de empleo.

b. Disponer de un observatorio turístico provincial que pueda brindar datos

certeros sobre la actividad.

c. Investigar y trabajar en protocolos basados en higiene, seguridad y profilaxis

adecuados a cada modalidad de alojamiento ya que, como se dijo, la oferta y

la demanda son particulares en cada caso.

d. Investigar sobre el correcto uso de la áreas recreativas con agua (piletas,

duchas, termas).

e. Capacitar al personal sobre los cambios en la atención al cliente y la

readaptación necesaria para prestar los diferentes servicios, como por

ejemplo, el desayuno.

f. Capacitar al personal sobre la aplicación de los protocolos sanitarios

adoptados.

4. Oferta de los productos y destinos:

a. Diseñar nuevos productos regionales y provinciales que apunten al desarrollo

local, del destino y las microrregiones con trabajos asociativos y cooperativos

a fin de posicionarse y diferenciarse dentro de la oferta nacional.

b. Fortalecer el turismo rural, el turismo de naturaleza y todo aquel turismo

alternativo que se pueda llevar a cabo en espacios naturales y al aire libre.

c. La modalidad de Turismo MICE o de reuniones que venía afianzándose en

varios destinos entrerrianos es una de las más afectadas con la pandemia.

Los establecimientos hoteleros y destinos abocados a este segmento de

mercado deberán realizar nuevas inversiones si pretenden reposicionarse

para lo cual deberán reinventarse. Para ello, es necesario considerar las

tendencias poscoronavirus, estudiando y determinando la nueva capacidad

de carga, adoptando las normas de calidad que se irán imponiendo y

destacando el rol que ocupará la tecnología de ahora en más (diseño,

inteligencia artificial, realidad aumentada) para lo cual se deberá invertir con

inteligencia. De la misma manera, es importante considerar las inversiones y

mejoras que se deberán realizar en espacios exteriores abiertos y de amplias

dimensiones para desarrollar las reuniones, contribuyendo así a ofrecer una

mayor seguridad y brindando nuevas experiencias, frente al turismo que

viene.

5. Promoción y marketing:

a. Desarrollar estrategias para reactivar el turismo regional en primera

instancia, para gradualmente ir avanzando sobre la reactivación del turismo

nacional e internacional.

b. Acompañar estrategias de promoción y marketing para poder reinventarse

junto con los destinos.

c. Repensar estrategias destinadas al turismo selectivo y a segmentos

corporativos regionales de baja escala relacionados al entorno socioeconómico (agrícola-ganadero; cooperativas, etc.).

d. Aprovechar el momento de pronta reacción utilizando herramientas propias

de la virtualidad y del marketing.

e. Trabajar en la promoción del destino libre de Covid-19 junto con asociaciones

que representan y agrupan el sector y los profesionales con el fin de elaborar

una marca propia del destino y poder transmitir a los visitantes garantías de

seguridad sanitaria y calidad del servicio.

Finalmente agradecieron a los Profesionales de Turismo de Entre Ríos por la organización

del espacio para el diálogo y la generación de propuestas para afrontar esta situación inédita y desconocida como la pandemia.

Por Proatur TyGST. Laura Inglese Lic. Laureano Schvartzmann

Secretaria Presidente

Participantes:

? Colón: Ariel Battista La Aurora del Palmar, Secretario de la Asociación Hotelera y

Gastronómica de Colón.

? Concepción del Uruguay: Mariela Sigot, Cabañas Aires del Campo, secretaria de la

Asociación Hotelera y Gastronómica de C. del Uruguay.

? Concordia: Leo Schey, Cabañas Lo de Leo y Hotel Coronado, Pte. CET (Cámara

Entrerriana de Turismo).

? Federación: Graciela Racedo, Apart Hotel Federación.

? Gualeguaychú: Daniel Merlo por Hotel Merlí.

? La Paz: Claudio Sarubi, Hotel Milton.

? San José: Daniel Diz, Pte. PRESTURI San José y propietario Lo de Dante

? Victoria: Daniel Alegre por Hotel Termas.

? Villa Elisa: José Luis Firpo – presidente de CATURVE (Cámara de Turismo de Villa

Elisa y propietario de Bungalows Cande.

Entre Ríos, 25 de abril de 2020.