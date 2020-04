Hoy cumple 90 años la escuela Nº 38 “Roque Sáenz Peña”

No es un día más para la Escuela NINA Nº 38 “Roque Sánez Peña”, ya que este jueves 30 de abril, cumple nada menos que 90 años de vida.

Ubicada en calles en calle Clementina Conte de Alio (26 del Oeste) y Dra. Ratto, del Barrio Cristo de los Olivos, camino al Puente de Fierro, este establecimiento forma parte fundamental en la comunidad educativa y en la vida de gran cantidad de uruguayenses de la zona oeste de Concepción del Uruguay.

Hoy, con sus puertas cerradas y sin el bullicio de los alumnos en sus aulas y patrios, a raíz de la pandemia generada por el Covid-19, no estará de fiesta y habrá actos, pero su directora, Alejandra Perdomo, envió un mensaje a la Redacción de 03442, recordando esta fecha tan importante “Es el cumpleaños número noventa de nuestra querida escuelita. En época de pandemia, ni festejo ni torta puede haber quedará para otro momento pero no quería que pase desapercibido es por eso que me tomé el atrevimiento de mandarles la tarjeta de cumpleaños y enviar un sentido saludo a docentes, alumnos y padres”.

Seguramente este mal momento para toda la comunidad pasará y ya habrá otro oportunidad para que juntos todos los integrantes de esa comunidad educativa, puedan reunirse y cantar el Feliz Cumpleaños, recordando a quienes pasaron por ese establecimiento, educando y aprendiendo.

Muchas Felicidades.