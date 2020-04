Femicidio en La Paz: mataron a una joven y detuvieron a su expareja

La víctima fue Romina Roda, una joven de 23 años, que vivía en una precaria vivienda en el barrio Feria y el asesino es su ex pareja Jonatan Rivero, de 20 años, quien habría reconocido el hecho a un Policía.

El fiscal de La Paz, doctor Oscar Sobko indicó que el femicidio ocurrió a las 8 de la mañana, aproximadamente. “El muchacho vive en Ejido Sur y ella en una casa en barrio Feria. Él fue hasta allí esta mañana. Ella fue apuñalada y él salió corriendo del lugar”, confirmó.

“Tras salir corriendo fue a unas cuadras a la casa de un funcionario policial y le dijo lo que había hecho. El policía dio aviso a sus superiores y este joven fue detenido”, relató el fiscal.

Consultado sobre cuánto tiempo de prisión preventiva solicitará para Rivero, señaló que posiblemente sea de 45 días, tiempo que estima que llevará realizar la investigación penal preparatoria.

“Se evaluará cómo pediremos la prisión preventiva, si en audiencia presencial o por formato electrónico. Vamos a pedir la prisión preventiva para evitar los riesgos procesales de fuga, y para que la Fiscalía pueda trabajar. Seguramente pediremos 45 días de prisión preventiva”, explicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Romina Roda había denunciado a su ex Jonatan Rivero al menos una vez, en 2018, por violencia de género, según reveló el jefe de la Departamental La Paz de Policía, comisario mayor Edgardo Corona.

En el mismo sentido se pronunció el padre de la víctima, Javier Roda, diciendo «Yo me enteré ahora de las denuncias, porque no vivía con ella. Él tenía varias causas; ella lo había denunciado pero siempre lo mismo: hasta que no pasa esto nadie actúa como tiene que actuar».

Fuente La Sexta