“Cuando la realidad supera la ficción”

Uno podría pensar que es parte del guión de una película policial, pero ¡fue real!. Días pasados funcionarios policiales, que prestan servicio en la Jefatura Departamental Federación, se vieron avasallados por una situación insólita y sin precedentes. El juez de Garantías de esa ciudad, Sergio Rondoni Caffa, ex fiscal de la ciudad de Gualeguaychú, libró una orden de allanamiento, por una investigación judicial ante un supuesto delito que habría ocurrido en la alcaidía local, donde resultara con lesiones leves una persona, quien fuera aprehendida en flagrancia y con frondosos antecedentes. Por este motivo el miércoles 22 de abril, la fiscal María Josefina Penón, junto con integrantes de la fuerza de seguridad nacional “Prefectura”, irrumpieron con armas largas, en la Jefatura a cargo del comisario Fabio Noya. Durante más de siete horas la Departamental de Policía no pudo prestar el servicio del 911, botones de pánico, ni al ingreso y egreso de los controles por coronavirus, porque sacó a todos los policías de sus puestos de trabajo; se descuidó la seguridad y prevención de cada federaense; se violó el Decreto de necesidad de urgencia, de mantener el aislamiento y distancia social, y por sobre todo, plantó sobre nuestra Institución, una marca atroz e histórica.

La Policía, es el brazo auxiliar de esa misma autoridad judicial, accionando en cada momento, acorde a nuestro Reglamento General de Policía y el Código Procesal Penal de Entre Ríos; dependiendo directamente de la Señora Ministra de Gobierno y Justicia, Dra. Rosario Romero y a su vez del Señor Gobernador de la provincia Cr. Gustavo Bordet.

Como Presidente del Círculo de Retirados y Pensionados y con el apoyo de los representantes de todas las filiales y centros de la provincia, repudiamos este acto; por este motivo no podemos quedarnos en silencio, por el legado que sostenemos a través del tiempo.

Seguimos alentando a cada hombre y mujer que profesionalmente desempeña su labor policial. Nuestra solidaridad permanente ante esta falta de respeto a la figura del Jefe de Policía, Comisario General Gustavo Maslein y a la Institución.

En un estado de derecho, es imprescindible el respeto de cada uno de los organismos correspondientes, que permitan cumplir con sus funciones, para no provocar mayores crisis y que pueda lograrse la verdad como merecen los ciudadanos.

Comisario Gral ® Lic. Hugo Laurentino Miño

Pte. Círculo del Ret. Y Pens. (P.E.R)