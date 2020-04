Le sugirieron al Presidente permitir las «salidas recreativas» y de niños para mitigar el encierro

En la cuenta regresiva hacia otra prórroga de la «cuarentena administrada» que rige, en principio, hasta la medianoche del domingo, el presidente Alberto Fernández recibió ayer al comité de infectólogos y expertos que lo asesora en el combate contra la expansión del coronavirus en el país.

La flexibilización de la cuarentena en algunas provincias y localidades sin circulación de virus, aunque con las previsiones necesarias para evitar un «desbande» que ponga en peligro el plan de «aplanar» la curva de contagios y fallecidos, fue el principal punto de la agenda. A eso se sumarían otros, como la posibilidad de que niños puedan realizar salidas programadas acompañados por sus padres y momentos del día con «salidas recreativas» no deportivas, en ambos casos para aplacar los efectos negativos del prolongado encierro, según comentaron desde el comité a LA NACION .

La propuesta «consensuada» del comité -que da por descontado que la cuarentena debe seguir- será presentada hoy en la quinta de Olivos, previa reunión del comité por el sistema de videoconferencia.

Luego de una reunión previa por videoconferencia, y de encontrarse con el ministro de Salud, Ginés González García, los expertos llevaron a la quinta de Olivos la propuesta «consensuada». Aunque no se habló de fechas, en la Casa Rosada y entre los propios especialistas dieron por descontado que la cuarentena debe seguir, al menos hasta el 10 de mayo. El anuncio se hará en las próximas horas.

«Nos siguen aconsejando mantener la cuarentena en general e ir muy lentamente flexibilizando por zonas o regiones», afirmaron a LA NACION cerca del Presidente. Y consideraron «posible» que los permisos para salidas de niños y caminatas se implementen a partir del lunes.

Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro González García y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. Los expertos que asistieron fueron: la embajadora especial de la OMS/OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued; el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, Gonzalo Camargo; y los especialistas Ángela Spagnuolo de Gentile, Gustavo Lopardo, Florencia Cahn, Carlota Russ, Eduardo López y Luis Cámera.

«Se analizó la situación a fondo y se planteó que la curva era de ascenso suave, aunque en algunas zonas sigue habiendo una gran cantidad de casos, como Capital, el conurbano y parte de Chaco. En el resto del país crece suave, pero ahí no. No se habló en ningún momento de una fecha hasta la cual se debería extender la cuarentena. Pero, a título personal, creo que no se levantará el 27 y tampoco será todo junto porque eso puede ser un desastre», dijo a LA NACION López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

López contó además que «se habló de la posibilidad de comenzar a levantar restricciones en aquellas provincias y municipios donde no hay casos nuevos en las últimas dos semanas. Es decir, ya cumplieron la cuarentena y frenaron el avance del virus». En la noche del miércoles, el Gobierno decidió levantar las restricciones para profesiones liberales (abogados, contadores) en Entre Ríos, Salta, Misiones, San Juan, Jujuy Neuquén, y la actividad de construcción privada en Santa Cruz, Mendoza, Jujuy y La Pampa. «No se planteó sumar restricciones en las zonas donde circula más el virus, pero sí ser firmes con el control», agregó López.

El Presidente analizó con especialistas los pasos a seguir con el aislamiento por el coronavirus Crédito: Presidencia

En consonancia con las fuentes del Gobierno, López juzgó posible permitir salidas para circular cerca de las casas con carácter recreativo y no deportivo. «Eso es lo que hace Nueva Zelanda, que todos puedan salir a caminar cerca de la casa, sin aglomeraciones y tampoco en grupos», comparó el infectólogo.

Gentile, infectóloga pediátrica, aconsejó a su vez que los chicos «puedan empezar a salir» a la calle por el «factor emocional» negativo de la cuarentena, y también sugirió algo similar para los adultos mayores, más allá de las restricciones que se pusieron en práctica en la ciudad de Buenos Aires para ese sector de la población. » La cuarentena no se va a levantar por mucho tiempo, lo que van a cambiar o no son las fases de esa cuarentena», afirmó a LA NACION otro de los médicos presentes, que pidió reserva de su nombre.

En los últimos días, los especialistas vienen advirtiendo sobre los riesgos del incumplimiento de la cuarentena, a la vez que califican de «inevitable» la flexibilización por sectores y distritos.

«El retorno a la actividad se tiene que dar progresivamente. Habrá más gente circulando, pero si se respetan el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de barbijo, no debería tener un impacto importante», afirmó Pedro Cahn a LA NACION antes del cónclave. «Si la cosa no funciona, habrá que volver para atrás, depende de la actitud que tome la gente», condicionó Cahn. Una advertencia que ayer volvió a escuchar el Presidente.

