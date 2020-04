Alférez de Navío José María Sobral e Iturrioz: El marino que hizo historia en el continente blanco

Nació en Gualeguaychú (Entre Ríos) el 14 de abril de 1880. Hijo del escribano Enrique SOBRAL y de la señora María Luisa ITURRIOZ, José María Sobral ingresó en 1895 a la Escuela Naval Militar y egresó como Guardiamarina en agosto de 1898. El primer hito histórico de su carrera podría decirse que fue formar parte del Viaje de Instrucción inaugural de la fragata ARA “Presidente Sarmiento”, durante los años 1899 y1900.

Los Congresos Geográficos Internacionales de Londres y Berlín plantearon la realización de una expedición internacional a la Antártida, un espacio geográfico que aún no había sido estudiado. La primera expedición la encabezo el Ingles Robert Scott, la segunda del alemán Erich Drygalski , y la tercera a cargo de Otto Nordenskjöld, todas en 1901 ,Argentina se encargó de la instalación de un observatorio magnético y meteorológico en Tierra del Fuego, por su parte, este geólogo y experto polar la comandó; nuestro país, le suministró víveres y provisiones a cambio de admitir que un representante del Gobierno Nacional se sumara al equipo, el designado fue Sobral que para ese entonces ya ostentaba el grado de Alférez de Navío.

Así fue como, el 21 de diciembre de 1901, partió de Buenos Aires la Expedición Antártica Sueca a bordo del ballenero “Antarctic” llevando al joven militar de la Armada Argentina para desempeñar tareas de observador meteorólogo y geodesta, efectuando además estudios de biología y reconocimiento geológico, la última noche de ese año la pasaron en Malvinas.

En febrero de 1902, Nordenskjöld, Sobral y 4 compañeros desembarcaron en la Isla Cerro Nevado –en cercanías de la actual base Marambio– donde armaron una casilla de madera prefabricada y permanecieron durante todo el invierno realizando diferentes tareas de investigación científica.

El día 14 de abril de 1902, cuando cumplía 22 años de edad recordando el aniversario de su nacimiento en el refugio que lo cobijó durante los dos años de permanencia en la Antártida, en Cerro Nevado; escribió en sus apuntes, reflexiones con nostalgias sobre su familia, que decía: «Son las 2h 30m, estoy de guardia, una taza de té por delante. Pienso en mi casa, en mis queridos viejos y hermanos. A esta hora estarán durmiendo, tal vez mi madre despierta pensando en mí. Con cuanto gusto estaría a su lado para abrazarlos. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 22. Por esta misma razón pienso que mi madre está despierta pensando en mí. Cuanto deseo verlos!. Pero me conforma la idea que para sentir la dulce sensación de verlos después de mucho tiempo tiene que suceder la separación, tiene que suceder este sufrimiento. El que no sufre no puede experimentar el placer de dejar de sufrir… el viento sopla en borrascas… todo el resto del día fue muy feo es uno de los días más desagradables que he pasado.»

Al finalizar la estación los hombres esperaban la llegada del buque «Antarctic» pero la suerte no jugó a su favor y el barco naufragó al ser atrapado por el hielo cuando navegaba en su búsqueda principios de 1903.

Los expedicionarios quedaron divididos en tres grupos sin comunicaciones entre sí, con muy escasas herramientas y limitadas provisiones, el que integraba Sobral mantuvo la rutina de la temporada anterior, con reconocimientos de la zona y estudios científicos; ante la situación imperante, Francia y Suecia comenzaron a organizarse para rescatarlos, Argentina ordeno el alistamiento de la Corbeta “Uruguay” con el mismo fin. Luego de un invierno duro, el 8 de noviembre de 1903, la corbeta ARA “Uruguay”, al mando del Teniente de Navío Julián Irizar, rescató al contingente y los llevó de regreso a Buenos Aires. La plana mayor de la Uruguay fue integrada por el teniente de fragata Ricardo Hermelo, como segundo comandante; el alférez de navío Jorge Yalour como oficial de derrota. También fueron designados el alférez de navío Felipe Fliess, el ingeniero maquinista de 1ra.Juan López de Bertodano, el ingeniero maquinista de 3ra. Gualterio Carminatti y el cirujano de 2da. José Gorrochategui (cuyos restos descansan en el cementerio de Concepción del Uruguay). El alférez de navío Alberto Chandler Boonen de la marina chilena fue invitado a participar de la expedición argentina de rescate.

La expedición científica de Nordenskjöld marcó un antes y un después en la vida del joven Sobral; siendo reconocido por el país al ser el primer argentino e integrante de la Armada que invernó y realizó tareas científicas y de investigación en la Antártida, solicitó su baja de la Armada en 1904 (cabe aclarar que la Armada por dos veces le negó el permiso que el solicito para estudiar en Suecia gracias a una beca que Nordenskjöld le gestionó por lo que se vio obligado a pedirla baja para cumplir con sus deseos). Al año siguiente, viajó a estudiar geología en Suecia, allí obtuvo el doctorado en la Universidad de Upsala (Fue el primer geólogo argentino con título universitario y el mejor petrólogo a nivel mundial de su época), se casó con Elna W. KLINGSTRÖM y tuvo nueve hijos, cuatro suecos y cinco argentinos, regresó a la Argentina en 1914 y fue designado en la Dirección General de Minas e Hidrografía donde llegó a ser Director General en el año 1924, hasta 1930. Intrigas y envidias lo desplazaron de su puesto, pero el presidente general Agustín P. Justo lo nombró Cónsul General en Noruega. Sobral hablaba nueve idiomas y escribió diversos artículos en Europa. A fines de 1931 ingresó como geólogo en YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) donde se jubiló en 1935.

En Suecia, los científicos de ese país llamaron «Sobral» al mineral piroxmangita descubierto allí en 1913.

En 1930 también fue declarado por la Sociedad Hispánica de Nueva York el sabio geógrafo más grande del Hemisferio Sur.

Ya jubilado siguió en forma particular con sus estudios geológicos, y escribiendo , entre sus obras podemos contar El Futuro de Nuestra Armada», «Problemas de los Andes Australes», «Sobre Cambios Geográficos», «La Frontera Argentino-Chilena en el Canal de Beagle» y «Dos años entre los hielos “, sin abandonar su trabajo poco a poco se fue retirando para llevar una vida más descansada repartiendo su tiempo entre su residencia en Buenos Aires y su campo “La Soledad” aledaño a Villa Mantero, donde supo ganarse la amistad y respeto de los paisanos del lugar, teniendo como empleado suyo a un ex conscripto de la marina, Nicolas Martínez, un colaborador de confianza a quien no solo le dio trabajo sino que gozó de su protección en todo momento, es muy conocida una anécdota “””Martínez, alias Bicho Colorado, gustaba de irse de copas, y luego provocar a la Policía, con la clásica ”Golpeada de Boca” para luego huir rumbo a La Soledad, teniendo un caballo muy diestro para saltear los alambrados, así fue que un día el comisario decido ir al campo a detenerlo, lejos de permitirlo Sobral muy serio encaró al policía “ del campo de Sobral no se lleva a nadie preso, si lo detiene en el pueblo es otra cosa, pero de acá no”, y así se tuvo que marchar”””. Así era Sobral, sencillo, franco y directo.

El día que cumplía 81 años, en Buenos Aires, paso a la inmortalidad este ilustre marino argentino, entrerriano de ley.

