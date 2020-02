Walter Baccon: “Exigimos al gobierno el pago de los salarios adeudados”

“Desde AGMER Seccional Uruguay exigimos la urgente liquidación de salarios del mes de Enero adeudados a compañeros docentes debido a errores de liquidación.

Son muchos los docentes que siendo hoy 13 de Febrero no percibieron los haberes correspondientes a los proporcionales de vacaciones, sin posibilidad de acceder a sus recibos para corroborar el posterior pago como tampoco han recibido el incremento salarial fruto del acuerdo paritario, liquidado en estos días.

Es responsabilidad del gobierno provincial pagar en tiempo y en forma los haberes, más allá de los errores la liquidación no pueden tardar casi 15 días para solucionar éste problema. Una vez conocida la liquidación, desde nuestro sindicato se advirtió el error de forma inmediata y se comenzaron los reclamos correspondientes, el gobierno livianamente se ha tomado mucho tiempo y aún no lo solucionó, ocasionando numerosas complicaciones a este grupo de compañeros que se ven perjudicados, los cuales están pasando como el resto de los trabajadores, momentos muy críticos, dado que son sostén de familia, necesitan pagar impuestos, servicios, alquileres, los cuales ya se encuentran vencidos y donde el mismo estado provincial y las empresas de servicios luego no contempla esta situación e incurre en el cobro de las moras dada la tardanza en los pagos.

Reiteramos nuestra exigencia al gobierno provincial en la figura de su gobernador Bordet el pago urgente e inmediato de los salarios de estos compañeros, sin demorar más, entendemos que si existe voluntad de pago esto se debería solucionar a la brevedad dado que un sistema informático no puede dejar a cientos de compañeros sin el cobro correspondiente, es deber del estado provincial garantizar que este tipo de situaciones no suceda, afectando a algo tan sensible como el salario de los trabajadores”.