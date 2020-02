Se sorteó el fixture, Almagro y Parque Sur en el arranque

Se sorteó el programa de partidos del Apertura 2020 y en la 1ª Fecha habrá dos clásicos. El barrial por excelencia entre Almagro y Parque Sur y el zonal, donde se enfrentarán Agrario Rocamora y Atlético Colonia Elía.

El Torneo Apertura ya tiene su grilla de partidos. Consejo Directivo y Delegados realizaron el sorteo del fixture que regirá los cruces de la venidera temporada.

La actividad arrancará el 8 de marzo y nada menos que con el juego entre los clásicos adversarios deportivos Almagro y Parque Sur, el juego que en estos últimos años se ha transformado en el más convocante de la histórica. Pero no será el único de la primera fecha, ya que también tocó que se enfrenten Agrario Rocamora y Atlético Colonia Elía, reeditando un viejo clásico de la Zonal.

En cuanto al Clásico Uruguayense entre Gimnasia y Atlético Uruguay, será en la tercera fecha en el Núñez.

1ª Fecha

Almagro vs. Parque Sur

Gimnasia vs. Engranaje

Rivadavia vs. Atlético Uruguay

Agrario Rocamora vs. Atlético Colonia Elía

Lanús vs. María Auxiliadora

Libre: La China

Los Torneos. Se jugarán este año los Torneos Apertura y Clausura, pero además habrá un Octogonal Clasificatorio al final de ambos.

Los dos certámenes tradicionales -Apertura y Clausura- se jugarán al sistema todos contra todos, por puntos, en donde quién sume más unidades será el campeón.

Clasificación al Regional. Utilizando la sumatoria de puntos de ambos torneos -Apertura y Clausura- se confeccionará una tabla General. Quién ocupe el primer puesto de dicha tabla será el representante de la Liga en el Torneo Regional Federal Amateur 2021. En caso de Gimnasia -Federal A- el lugar lo ocupará el segundo. Por último se dispuso que si hay empate en puntos se jugará un partido definitorio.

Octogonal clasificatorio a la Copa Entre Ríos. Con la misma tabla general anual se clasificará a los 8 primeros para jugar el octogonal a fin de año. Se enfrentarán P1 1° vs. 8°; P2 2° vs. 7°; P3 3° vs. 6° y P4 4° vs. 5°. Luego lo harán en Semifinales Ganadores P1 vs. P3 y P2 vs. P4, buscando el pasaje a la final. Los dos equipos finalistas serán los representantes a la Copa Entre Ríos 2021. Si uno de ellos o ambos fueron Gimnasia -Federal A- o el Representante al Torneo Regional Federal Amateur 2021 serán reemplazados en el orden de mérito descendente del Octogonal.