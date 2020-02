Rocamora le ganó a Atenas y sumó su cuarto triunfo en fila

Por una nueva fecha en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, este viernes, Tomás de Rocamora derrotó 83-59 a Atenas de Carmen de Patagones y de esta forma consiguió su cuarto éxito de manera consecutiva. El Rojo fue un justo ganador más allá que el juego se deslució por las descalificaciones de César Lavoratornuovo y José Azcaino. Mauro Araujo fue la figura del juego con 16 puntos, 3 asistencias y 2 robos mientras que Mauricio Corzo fue el goleador con 21 puntos.

Rocamora volvió a festejar con su gente para reforzar su mejor momento de la temporada. Llegó a cuatro triunfos en fila y tendrá en lo sucesivo tres juegos más en condición de local para intentar seguir sumando de a dos y posicionarse mucho mejor en la tabla. Le ganó a Atenas en un partido que no fue lindo pero que le sirvió al Rojo para continuar en la senda ganadora.

El equipo de Juan Manuel Varas comenzó mucho mejor y tras ponerse 12-4 Diego Lifschitz tuvo que pedir minuto. Un triple de Lavoratornuovo metió después al visitante en partido y así siguieron hasta que el primer parcial se cerró 20-14. En el segundo cuarto doble y triple de Caire alejaron más al local (25-16) pero enseguida Atenas contestó y fue el coach local el que llamó a los suyos al banco. En el cierre del parcial un buen pasaje de Kily Romero dejó 10 puntos adelante al Rojo y el final fue 38-30.

Sin que fuera brillante lo suyo Rocamora se retiró ganando bien al descanso y lo mejor que logró fue mantener a su rival en un score bajo. El quema redes Mauricio Corzo cerró su planilla con solo 11 puntos, los mismos que sumó Matías Caire para su equipo. En el regreso de los vestuarios Rocamora salió mucho mejor y a partir de un triple de Gerbaudo redondeó un parcial 8-0 para poner las cosas 46-30 y obligar a Lifschitz a usar otro minuto. En su mejor momento el Rojo sacó 18 de ventaja (50-32).

El partido entró en ebullición luego, los jugadores de Atenas se mostraron molestos con el arbitraje y se fueron de partido. Lavoratornuovo se quejó que iban 3-1 en las faltas, luego llegó otro pitazo y éste exageró las quejas. No solo él fue descalificado sino que después de debatir otra acción los jueces también mandaron a vestuarios a Azcaino tras un cruce con Jelks. Claramente desde ahí en adelante se armó otro partido y segundos antes de la chicharra Araujo se despachó con otro triple (62-40).

Tenía que ocurrir una verdadera tragedia para que el partido se le escape a Rocamora en el último cuarto. Tras un doble de Romero llegó la mayor diferencia de la noche (69-40). En la visita Mauricio Corzo sacó la cara por el equipo y jugó como si la desventaja fuera de seis o siete puntos. Pese que pidió expresamente no salir su técnico luego lo sacó y parte de razón tuvo porque el trámite estaba resuelto y no valía la pena arriesgarlo. Atenas viene con varias lesiones y, por ejemplo, Valentine no jugó.

Con más de dos minutos por jugar Varas mandó a la cancha al Juvenil Mateo Larrea que, de esta forma, hizo su debut en la categoría. La mayor exclamación de la noche llegó cuando desde sus manos salió la asistencia para Ignacio Respaud, el otro Juvenil y de solo 14 años –también debutante-, que la clavó de tres. ¡Explotó el estadio! Rocamora se sacó de encima a un rival complicado, prolongó su buen momento y ahora tendrá hasta el sábado 29 donde será anfitrión del Deportivo Viedma.

Mauricio Galarza – prensa Rocamora