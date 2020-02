Realiza una caravana náutica por el río Gualeguaychú en defensa de los humedales

Este domingo 2 de febrero se celebra el día internacional de los Humedales, uno de los ecosistemas más necesarios para la vida. Asambleas y organizaciones ambientales agrupadas por los humedales de Entre Ríos invitan a una caravana que partirá a las 17:30 desde el puerto de Gualeguaychú.

“Traé tu embarcación y tu salvavidas”, reza la invitación que asambleas, organizaciones y colectivos ambientales de distintos puntos de Entre Ríos confluirán en Gualeguaychú este domingo. La premisa es defender los humedales entrerrianos y Gualeguaychú es el faro en toda la provincia por su histórica lucha ambiental y su oposición al barrio náutico Amarras.

“Es urgente exigir que se realice el inventario de humedales en nuestra provincia y el trazado actualizado de la línea de ribera para proteger los humedales y el acceso a la costa. Es preciso detener el volcado de contaminantes a los ríos y frenar de manera urgente la extracción masiva de arenas de nuestros ríos para el fracking. Dejar de comprar en barrios náuticos e impedir que nuevos emprendimientos privaticen el acceso a la costa. Reducir el consumo y denunciar el volcado de residuos y efluentes a los ríos y arroyos. Conocer nuestras costas, habitarlas, fotografiarlas, navegarlas, llevar a nuestros gurises y gurisas a disfrutar de nuestros ríos y arroyos”, se expresa entre los objetivos de los reclamos que se oirán el próximo domingo.

Los humedales son ecosistemas que regulan y purifican el agua que luego llega a nuestras casas, almacenan agua dulce, recargan acuíferos, fijan carbono y mitigan la crisis climática, son fuente de alimentos para animales y seres humanos, abastecen de leña y madera, son el hábitat por excelencia de la fauna silvestre, es el lugar preferido por peces y aves para su reproducción, permiten la supervivencia de la biodiversidad, entre muchos beneficios ambientales.

Los humedales almacenan agua de lluvia, frenan las crecidas abruptas de los ríos y amortiguan inundaciones y sequías. Retienen las lluvias y actúan como una esponja, que libera el agua lentamente. Por eso es tan importante dejar de construir sobre el valle de inundación.

Pero hay actividades que destruyen los humedales, como ser la contaminación por agrotóxicos, efluentes industriales y cloacales, la invasión inmobiliaria de consumo suntuario (clubes privados y barrios cerrados) y la extracción de arenas para fracking que además de destruir un ecosistema único, sin reparación posible, no deja un peso en la provincia.

Es habitual que los grandes emprendimientos inmobiliarios ofrezcan empleo durante la etapa de construcción de su estructura, pero luego se mantienen con el trabajo de la menor cantidad de personas posibles. Sin embargo, nada se dice de las personas afectadas por las inundaciones aceleradas por la construcción sobre humedales que tapa el valle de inundación, no se absorbe la crecida del río y los barrios más bajos quedan bajo el agua. Se destruyen fuentes laborales genuinas como las que brinda el ecoturismo que se sostiene con la contemplación de la naturaleza, no de enormes barrios privados, publicó El Día.

Hace 8 años que las asambleas ambientales, organizaciones de afectados por las inundaciones junto a universidades, grupos de investigación, científicos y distintas fuerzas políticas intentan lograr una ley de protección de humedales que fracasa frente al poder económico de las cámaras inmobiliarias, sectores dominantes de la agroindustria, empresas forestales y arroceras, entre los sectores que se pronunciaron contra una ley que permita controlar el uso de estos ecosistemas.

“La empresa Altos de Unzué engañó a quienes compraron terrenos en «Amarras del Gualeguaychú» ya que no contaba con los permisos correspondientes y no detuvo la construcción pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó que frene las obras. La empresa no había presentado ni un proyecto sanitario, ni un plan de manejo de residuos, ni de tratamiento de desechos cloacales propios pero pretendía comercializar 445 lotes, 200 departamentos y un hotel de 150 habitaciones fuera de la ley en el Municipio de Pueblo General Belgrano, justo enfrente a la Ciudad de Gualeguaychú. Además desvió el arroyo El Zapallo para uso privado. Si cada propietario decidía comprar una lancha, hubiese colapsado de tránsito el Río Gualeguaychú, tal como sucede en el Tigre donde ocurren frecuentes accidentes”, se indicó en un comunicado. (APFDigital)