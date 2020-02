Procedimiento en Barrio Villa Industrial, secuestro un automóvil

En horas de la tarde del sábado, personal dependiente de Comisaria Tercera en conjunto con la División Investigaciones de Colón , realizaron un procedimiento en una vivienda de calle 20 del Oeste entre sus pares Pablo Lorentz y Lorenzo Sartorio, mediante un exhorto proveniente de la vecina localidad de Colón.

Si bien no se hallaron elementos en relación a la causa que se investiga, se procedió al secuestro de un automóvil Peugeot 308. Esto se debe a que el morador de la vivienda de 58 años de edad, no tendría ningún tipo de documentación del rodado; no obstante ello se da intervención al verificador policial, el cual tras examinar el rodado pudo establecer que el mismo presentaba pedido de secuestro.

Siendo todo lo realizado con conocimiento de la Fiscal en Turno Dra. Ana María Presas.

Intervino en el lugar personal de la División Criminalística local quienes realizaron el relevamiento fotográfico.