Prefectura alerta a los navegantes del río Uruguay

En virtud de la bajante del Río Uruguay, desde la Prefectura Naval Concepción del Uruguay, se recuerdan recomendaciones destinadas a navegantes y bañistas.

Navegar con precaución manteniendo una velocidad de gobierno segura y mínima en proximidades de los bancos de arena, playas y sobre el canal de acceso al puerto local evitando potenciales riesgos para personas y bienes.

Verificar previo al zarpe poseer a bordo todos los elementos de seguridad (chalecos salvavidas/extintor/bengalas/achicador/cabos de amarre/etc.) acorde la reglamentación vigente.

Corroborar la cantidad de combustible necesario para realizar la travesía prevista, chequear luces de navegación y vigencia de la documentación y habilitaciones.

Uso obligatorio del chaleco salvavidas para menores de edad y usuarios de embarcaciones a remo, quienes deben poseer una luz para realizar navegación nocturna (linterna/reflector/etc).

Las prácticas de deportes acuáticos deben ser realizadas en las zonas habilitadas al efecto.

Continua “Prohibido el ingreso a las aguas en Zonas No Habilitadas” tales como;

Balneario Municipal ITAPE, Ex Balneario La Toma, etc, evitando de esta manera hechos lamentables.