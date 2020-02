Noticias de Colón

Walser recibió al director de Artesanías

Proyectan la firma de un convenio entre Colón y Catamarca

Armando Corpacci fue recibido por el Intendente para dialogar varios aspectos de interés mutuo para un trabajo mancomunado

El Intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser, recibió el lunes en su despacho al director de Artesanías de Catamarca, Armando Corpacci, que estuvo participando con una delegación de trece artesanos en la Fiesta Nacional de la Artesanía. Además un grupo musical catamarqueño participó en la noche de la provincia que tuvo la fiesta colonense.

Por otro lado en la reunión quedó expresado el mutuo interés en avanzar en un convenio de trabajo que permitan acciones a lo largo de todo el año, para potenciar distintos recursos de Colón y de Catamarca, como la proyección de las fiestas. Del encuentro participaron además el director de Cultura de Colón, Ariel Asselborn, acompañado por Federico Escher de su equipo, y el coordinador de artesanos de la Artesanía, Hugo Da Silva.

“El Intendente se vio muy motivado en poder hacer este convenio y en que se puedan desarrollar estas actividades comunes, por ejemplo una de las ideas fue tratar de proyectar la feria de Colón y la Feria del Poncho a otras latitudes como provincia de Buenos Aires u otros espacios los cuales nos permitan visibilizar el trabajo que se hace acá y trabajar mancomunadamente a lo largo del año” sostuvo Corpacci finalizada la reunión.

El funcionario también expresó: “Una vez terminada nuestra presencia en una fiesta tan importante como la de Colón, la idea es lograr una proyección anual en la cual tanto la provincia de Catamarca como el municipio de Colón van a tratar de entablar un convenio marco en el cual se establezcan pautas de trabajo que permitan potenciar nuestras actividades, tanto tendientes a revalorizar la artesanía tradicional y poner en valor el patrimonio, y también por qué no turísticamente” señaló.

“Compartimos rasgos comunes en cuanto a la actividad cultural y productiva, hemos visto productores de vino, de cerveza artesanal productos típicos que nuestra provincia también dispone de esos productos, y la idea es empezar a hacer intercambios en los cuales se puedan desarrollar actividades comunes y dar un valor agregado a ese recurso, a esa materia prima” indicó Corpacci.

Sobre la participación de la provincia de Catamarca en la Fiesta de Colón, el director de artesanías dijo además: “Para nosotros este es un trabajo muy arduo que se hace a lo largo de todo el año de poder participar y la verdad es que es muy gratificante como le comentaba al Intendente”.

Y añadió: “Uno se carga de energía para todo el año ver que todavía hay gente que trabaja por mantener esta identidad que se aboca 100 por ciento en que este tipo de ferias que son muy importantes y que poco a poco van desapareciendo o van perdiendo esa esencia, esa mística, que se siga trabajando, sobre todo vemos que es un grupo joven, bastante emprendedor con mucho ímpetu y ganas de trabajar, uno se va totalmente renovado, cargado”.

Por último, Corpacci dijo: “Nos llevamos esta gran satisfacción que el intendente nos mostró el interés en poder unificar estos recursos y estos esfuerzos de seguir trabajando juntos, para nosotros es ampliamente positivo más allá de haber logrado un premio, de haber traído 13 artesanos catamarqueños a participar, un año más participando Catamarca de la fiesta” puntualizó el funcionario.

Se conoció el informe estadístico

Colón cerró una excelente quincena turística

La ciudad mantiene una alta ocupación y con esa tendencia se estima alcanzar el medio millón de de plazas ocupadas entre enero y febrero

Cerró una nueva quincena de la temporada de verano y la ciudad de Colón, Entre Ríos, sigue marcando la punta, como revela el informe estadístico de la Secretaría de Turismo y Cultura municipal. Para el próximo fin de semana extra largo de carnaval se prevé una altísima ocupación de alojamientos turísticos, proyectando así un total de medio millón de plazas ocupadas entre los meses de enero y febrero.

“En lo que va de la temporada estival desde el 1 de enero hasta finalizada la primera quincena de febrero, 45 días de temporada ,la ciudad de Colón tuvo una ocupación de 404.172 plazas ocupadas/pernoctes” revela el informe de turismo.

En ese sentido, agrega que “durante el mes de enero, 31 días, se contabilizaron con los informes brindados por los prestadores de alojamientos un total de 256. 550 pernoctes (teniendo en cuenta plazas ocupadas en hotelería, bungalows, cabañas, casas, departamentos y campings)”.

Mientras que en lo que va del mes de febrero- 15 días- las plazas ocupadas sumaron 147.622 pernoctes (un porcentaje de ocupación que rondó entre el 90% y 99% de ocupación para los rubros de hotelero-parahotelero-centros de alquileres) por lo cual puede establecerse que el porcentaje general de ocupación de la primera quincena de febrero en Colón fue del 95% para los rubros de alojamientos mencionados.

“Colón se encamina así a alcanzar los 500.000 pernoctes o plazas ocupadas en la sumatoria de enero y febrero 2020, proyecciones que ya se venían adelantando desde la Secretaria de Turismo y Cultura de la ciudad, ya que al momento los pernoctes verificados son ya de casi 405.000, faltando aun 15 días de febrero y teniendo en próximo fin de semana un feriado extra largo como es el de carnaval” destacan desde el área municipal.

Las tarjetas Alimentar se entregarán en Club Defensores

La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Colón informa el cambio de sede para la entrega de las tarjetas Alimentar, que se realizará este martes 18 en el Club Defensores de 7 a 13. Los beneficiarios son convocados por el Banco Nación en comunicación directa y personal y se otorgan a madres con hijos menores a seis años, en base a un entrecruzamiento de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de ANSES.

La Municipalidad de Colón dispondrá de personal de la Secretaría de Desarrollo Comunitario para información, recepción, notificación y asesoramiento a manera de colaboración con el dispositivo de entrega.

Dirección municipal de Deportes

Se abre una nueva sede para la enseñanza de Karate

Se dictarán en la sede barrial Stella Maris para niños de ambos sexos de 6 a 15 años

Debido al interés y la demanda en las clases de Karate que comenzaron en el salón de barrio Medalla Milagrosa, donde asisten alrededor de 50 niñas y niños, la dirección municipal de Deportes de Colón informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el dictado de clases de Karate, en el salón Sede Stella Maris. Están dirigidas a niños y niñas de 6 a 15 años y la inscripción se realiza en la sede Stella Maris de 9 a 11 o en la dirección de Deportes, lindera del Parque Quirós de 8 a 20.

Las clases se brindarán los días lunes y miércoles de 17 a 18,30 a partir del lunes 2 de marzo.

Primer encuentro en el Inkier

Se disputó un encuentro de Beach Hockey en adhesión a la Artesanía

Participaron siete equipos de la provincia de Entre Ríos y de Paysandú, República Oriental del Uruguay

Colón fue sede el pasado fin de semana de un torneo de Five Hockey sobre la arena, organizado por la subcomisión de Hockey de Club Ñapindá junto a la Municipalidad, siete equipos participaron del primer torneo en adhesión a la Fiesta Nacional de la Artesanía: Esto no es coca papi (Villa Elisa), Corona Virus (Escobar), Panteras (Paysand, Uruguay), Mamarre (Gualeguaychú), Indecisos (Colón), Marginados (Colón) y El Rejunte (Colón). El primer puesto fue para el equipo de Gualeguaychú. El segundo lugar fue para el equipo de Villa Elisa “Esto no es coca papi”, y el tercer puesto estuvo compartido por los equipos colonenses “Indecisos” y “El Rejunte”.

Los goleadores del primer torneo de Hockey en la arena, que se disputó en una cancha especialmente preparada para el mismo en Balneario Inkier, fueron Leonel Frutos y Martina Gallop, ambos del equipo de Gualeguaychú.