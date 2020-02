Noticias de Colón

Trabajan en la ciudad de Colón el proyecto de la Ley de Artesanía

Participan artesanos representantes de distintas provincias argentinas, que participan de la Fiesta Nacional de la Artesanía

Un proyecto que busca proteger al artesano y su trabajo, el desarrollo, promoción y difusión, como así también la comercialización del producto artesanal, fue volcado a una Ley Nacional, que es tratada esta semana en Colón, provincia de Entre Ríos. La ciudad es sede de la 35ª Fiesta Nacional de la Artesanía y en ese marco, el Intendente José Luis Walser recibió a la diputada nacional Mayda Cresto.

Sólo en la provincia de Entre Ríos se calculan en 4000 los artesanos, y con la Ley se busca reconocer su trabajo como “producto cultural”.

En la Casa del Bicentenario de Colón el Intendente y la legisladora nacional recibieron a la prensa, junto al senador provincial Mauricio Santa Cruz, el Secretario de gobierno municipal, Pablo Trevisán, la secretaria de Turismo y Cultura, Silvia Vallory, el coordinador de artesanos de la fiesta, Hugo Da Silva, el concejal Mauro Godein.

“Aprovechando que empieza la Fiesta de la Artesanía, estamos trabajando este Proyecto de Ley para proteger, promocionar, poner en valor la actividad artesanal”

“Tener la posibilidad de charlar con los artesanos para mejorar el proyecto y para tener un contacto cara a cara, teniendo en cuenta que están representadas todas las provincias del país en esta fiesta tan importante” afirmó la diputada nacional.

Al respecto, Mayda Cresto resaltó: “Fundamentalmente lo que hay que lograr es el apoyo de todos los diputados nacionales, reflejar el espíritu de esa Ley, la importancia que tiene proteger a los artesanos y a la artesanía como patrimonio cultural que es”.

“Es importante trabajar en equipo, no solamente con los políticos sino también con todo el sector de los artesanos década una de las provincias” aseveró la legisladora nacional. “Por eso es importantes poder estar esta semana acá, dialogar con cada uno de ellos, y que vuelvan a sus provincias para poder hablar con el poder político que apoye el proyecto y logremos el objetivo” indicó Cresto.

El Intendente Walser agradeció la predisposición y el compromiso de Mayda “que desde un primer momento de nuestra gestión se ha puesto a disposición, nos abrió las puertas en Buenos Aires, con el hermano Enrique también que está en Enhosa, nos acompañó en la presentación de la Fiesta de la Artesanía” expresó el Intendente.

Y agregó: “Para nosotros es fundamental que una diputada nacional nos esté acompañando de esta manera, y hoy con un caso puntual que es de interés de Mayda Cresto y por supuesto de la ciudad de Colón, una ciudad de artesanos, y en el marco de nuestra Fiesta Nacional de la Artesanía recomenzar a trabajar la Ley de Artesanías que es una deuda que tenemos”.

Walser dijo además: “Compartimos con algunos artesanos representantes de provincias lo que significa la artesanía y el sentir que tiene, y la necesidad de generar una herramienta para proteger lo genuino de artesanía y lo que representa” puntualizó el Intendente de Colón.

Hugo Da Silva, que trabajó en el primer Proyecto de Ley junto a la diputada Carolina Gaillard, coordinador de artesanos en la fiesta nacional colonense, señaló: “Con la Ley buscamos ordenar el tema artesanías, hay 17 entes nacionales que tratan el tema, por lo tanto eso hace que cualquier cosa sea artesanía”.

“Buscamos ordenar lo que no es artesanía para que el público se eduque de una manera real, contemplando que si no hay oficio no hay artesanía

“El artesano necesita mucho tiempo, no cualquiera lo es, por eso se dice que es el alma que se expresa a través de las manos, lo hemos expresado de esta manera, contemplando que se lo reconozca como un productor cultural”.

Y añadió también: “Colón exige mucho porque sabemos que detrás de cada producto hay una identidad de cada provincia que viene, eso está expresado en la Ley, necesitamos principalmente que haya un ente que aglutine y ordene esta cuestión de artesanía que no tenemos” subrayó Da Silva.

Con la presencia del Intendente Walser

Escultores de todo el país abrieron el “Patio del Tallista”

Los artistas trabajan en las estaciones del Vía Crucis en la Fiesta Nacional de la Artesanía

Hasta el próximo sábado 15 de febrero, los más destacados escultores y escultoras del país trabajarán en una temática referida a las 14 estaciones del Vía Crucis, en el renovado Patio del Tallista. De 9 a 12 y de 19 a 23 trabajarán en un nuevo desafío, y las tallas de los artistas formarán parte de un paseo para exponerlas. El Intendente José Luis Walser visitó el patio y dialogó con los escultores en la jornada inicial de trabajo.

Eve, una de las escultoras, de la provincia de Buenos Aires, contó su experiencia: “es la octava vez que vengo, la feria está muy buena somos más que el año pasado en el patio del tallista, mujeres somos tres, Rita, Romina y yo”.

La escultora añadió además: “Está muy buena la fiesta, hoy comenzamos con la talla en el patio, ayer ensamblamos el tablero, trabajaremos hasta el sábado”.

Romina de Chaco manifestó por su parte: “trece horas viajé, generalmente nos tiene que gustar esto a las mujeres, tener amor por la motosierra, es un trabajo que generalmente lo hacen los hombres” dijo.

“Las tres estamos acá por pasión, hace trece años que estoy trabajando en esto y esta es la cuarta vez en Colón, somos compañeros, amigos, hermanos, siempre con respeto, nos llevamos muy bien y nos conocemos todos en Argentina todos los escultores” subrayó la escultora chaqueña.

Gustavo Da Silva Macorio, coordinador del Patio del Tallista, dijo que “estamos disfrutando este mega evento, trabajando este año con la temática de las 14 estaciones del Vía Crucis, hay personas nuevas que llegan al patio, se ha hecho famoso ya a nivel mundial, llegan de Tucumán, Santa Fe, La Pampa, además de Chaco, Jujuy y varias provincias más”.

“Hablamos con el Intendente José Luis Walser acerca de que se programó un espacio para tener las obras emplazadas” señaló.

El coordinador del patio también afirmó: “Trabajamos en plano, salimos del volumen de otras ediciones, es un desafío muy grande, fue intenso conseguir la madera, hacer los tableros, es una madera dura que trajimos de Chaco que es el quebracho colorado, hay gente que viene que no lo trabaja habitualmente, es muy resistente a la intemperie” explicó Da Silva.

“Todos están muy bien posicionados frente a su obra, están todos muy contentos porque ya tiene un lugar específico destinado el trabajo que van a realizar, formarán parte de un paseo” concluyó.