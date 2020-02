Nocturno de Voley: Se juega este domingo la septima jornada

Con cinco partidos en la programación, este domingo se juega una nueva fecha del Nocturno 2020 de Rivadavia. La jornada comenzará alrededor de las 17 hs y abrirácon el choque entre Central Larroque e Independiente en Rama Femenina.

Prosigue la actividad del Torneo Nocturno que organiza la entidad Tricolor, este domingo se prevee una muy extensa jornada de cinco encuentros en ambas ramas. El programa completo es el siguiente:

17:00 hs (Fem-Zona C) ->CENTRAL LARROQUE vs INDEPENDIENTE -Gualeguaychú-

18:00 hs (Masc-Zona A) ->VILLA LAS LOMAS «A» vs CENTRAL LARROQUE

19:00 hs (Fem-Zona C) ->INDEPENDIENTE -Gualeguaychú- vs CLUB CICLISTA SAN ANTONIO -Paysandú-

20:00 hs (Masc-Zona A) ->RIVADAVIA «A» vs CENTRAL LARROQUE

17:00 hs (Fem-Zona C) ->CENTRAL LARROQUE vs CLUB CICLISTA SAN ANTONIO -Paysandú-

Árbitro: Andrés Cartosio (Liga de Voley de Gualeguaychú)

La entrada general tiene un costo de $30 con la cual se participa de sorteos que realizan los organizadores, gentileza de los auspiciantes del Torneo.