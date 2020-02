Mas reclamos: Vecinos esperan que alguien les de la solución a la suciedad de un zanjón en las Mandarinas

Vecinos del Barrio Las Mandarinas, al oeste de Concepción del Uruguay, hicieron llegar su reclamo a la Redacción de 03442, al no encontrar respuestas a su pedido a las autoridades municipales, por la limpieza de un zanjón.

“Mi nombre es Nadia vecina del barrio Villa Las Mandarinas. El reclamo es para que nos den una solución la municipalidad ya que hemos hecho varios reclamos y hablamos personalmente y no tenemos respuesta. Pedimos la limpieza del zanjón que va desde la colectora González hasta la calle Sarmiento. No han venido a limpiar y nada hay mosquitos, ratas y un pastizal abundante y hasta arboles han salido sobre la zanja ahora no se puede ni estar afuera y adentro de la casa debido al olor. Las bocas de tormenta pierden continuamente espero que nos den una solución debido a que si llega a llover toda esa pudrición nos puede entrar a nuestros hogares donde hay criaturas”, dijo la vecina en su nota.

Es de esperar que esto llegue a oídos de quienes tienen la posibilidad de disponer de gente y elementos, para dar una solución en corto plazo.