Macabro: Enterraban un feto en la plaza: La versión de la Policía y lo que dijo la madre

Dos jóvenes fueron sorprendidos por la Policía cuando realizaban un pozo en una plaza ubicada en calle Moreno, entre San Martín y Anacleto Medina, de Colonia Avellaneda. Estaban por enterrar un feto que tenían dentro de un recipiente.

Según indicaron desde la Policía a Elonce, cuando los efectivos les preguntaron qué estaban haciendo, la mujer les explicó que «hace un año había tenía un aborto espontáneo, se hizo los estudios correspondientes y le entregaron el feto, de alrededor de 17 semanas». Mientras superaba la profunda tristeza que ese hecho le había provocado, «lo guardó dentro de la heladera».

Este fin de semana había decidido enterrar el feto «para que el alma del bebé esté feliz y descanse en paz», comentaron desde la Policía. Tras el revuelo que se generó, finalmente no pudieron enterrarlo en ese lugar. La chica estaba acompañada por su mejor amigo.

Repudio al hecho

Vecinos de la localidad de Colonia Avellaneda se quejaron de lo sucedido ya que aseguran que «es una plaza donde día a día juegan muchos chicos».

En ese sentido, pidieron que se investigue el caso. Relataron que cuando se les preguntó a los jóvenes para que hacían el pozo dijeron que «para enterrar un animal», pero luego confesaron que era «para enterrar un feto».

La palabra de la joven involucrada

Tras la difusión de las imágenes que muestran a los jóvenes haciendo el pozo y la polémica que se generó en las redes sociales, la chica involucrada se defendió en Facebook:

«Que impotencia? Todo lo que publicaron siendo que mi bebé lo perdí hace 1 año y fue un aborto espontáneo certificado. Solo quería ponerlo en otro lugar ya que me hacía mal que esté en mi casa y me llegan miles de mensajes diciéndome f****, h***** de todo por querer que mi bebé descanse en paz. NO QUERÍA PERDERLO, NO FUE ADREDE, NO SOY UNA H*******, un poquito de empatía por favor… Si no saben cómo son las cosas dejen de hablar y subir fotos mías y de mi amigo que no tiene nada que ver, escrachándome por querer poner el cuerpito de mi bebé de 17 semanas, que perdí hace 1 año en otra parte. Qué gente hipócrita, por qué no escrachan y suben fotos de violadores, pedófilos, asesinos, chorros, me juzgan sin conocer. Tengo depresión, hace un año que perdí no un bebé, sino dos. Infórmense antes de hablar», escribió.

