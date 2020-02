Liga Nacional Femenina: Annelise Bisogni será la preparadora física de Rocamora

El Tomás de Rocamora se prepara en el Paccagnella para comenzar la pretemporada este dos de marzo de cara a la edición 2020 de la Liga Nacional Femenina. La Profesora Annelise Bisogni, ex jugadora de Rocamora en la Liga Provincial, Torneo Federal, Super Liga y Liga Nacional, ahora afrontará este nuevo desafío desde la preparación física.

Algunas jugadoras del equipo Rojo ya comenzaron con algunos movimientos pre-competitivos antes de comenzar los trabajos físicos habituales de puesta a punto. La liga de Desarrollo a comenzó con los trabajos fisicos y de campo a las órdenes de Leonardo Dominguez.

La profesora Annelise Bisogni jugó en el 2015 y 2016 el Torneo Federal, Liga provincial y Super Liga, y en 2017 en la Liga Nacional.Hoy nos habla de la vuelta al Club pero en otra función:«De vuelta vistiendo estos colores, aunque ahora es en un lugar totalmente distinto. Ya no con el equipo y el balón debajo del brazo si no con un cronómetro y muchos elementos, pero con la misma responsabilidad y compromiso de siempre, muy feliz y agradecida del que el Club siga confiando en mí y hoy sea a través de mi trabajo, con toda esa responsabilidad que implica que el equipo llegue con el mejor estado físico al torneo».

Annelise, con sus estudios académicos en el CENARD, será la encargada del acondicionamiento físico del plantel de Liga Nacional Femenina, que comenzará su puesta a punto el 2 de marzo en el Paccagnella.

«No me esperaba una propuesta así en este momento de mi vida, me sorprendió muchísimo, pero me atrajo muchísimo la propuesta de trabajo a realizarse y hoy es en lo que estoy queriendo especializarme. Me pareció un gran desafío para mí como profesional, conozco a todo el cuerpo técnico, dirigentes y jugadoras, eso me da tranquilidad y confianza en que se va a hacer un buen trabajo entre todos. Hoy tengo que verlo de un punto de vista totalmente distinto al que cuando era jugadora, con ganas de ver resultados positivos en todas las chicas pero sobre todo en el rendimiento dentro de la cancha durante el torneo. – Manifestó