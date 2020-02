Lautaro G. Navarret, presenta su primer libro en inglés: “The White Shadow”

Librería Helvética (25 de mayo 208) siempre se destaca por su movimiento cultural a través de la literatura, y en esta oportunidad nos trae una nueva presentación para la comunidad, donde la lectura y el idioma serán los protagonistas.

La presentación se llevará a cabo el día domingo 23 de febrero, a las 19:30 hs., en Eva Perón 38, 1º piso del Centro Comercial (CeCom).

Lautaro G. Navarret presentará su primera obra literaria en inglés, un cuento para niños de 10 años aproximadamente, el cual nos cuenta la historia sobre una sombra que le da órdenes a un niño, y si este no las cumple puede ocurrir lo impensado…

Es un atrapante y sencillo cuento para adentrar un poco más a los niños en el mundo del idioma universal, como también en el mundo literario.

Durante la presentación se le realizará una entrevista al autor, que será acompañada por una narración oral del cuento.

¿Quién es Lautaro G. Navarret?

Su sangre entrerriana lo hace un muchacho de río. Nacido en “La Histórica” ciudad de Concepción del Uruguay. Actualmente es estudiante del Profesorado en Inglés en UADER (Universidad Autónoma de Entre Ríos) en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS). Comenzó a trabajar en una academia de inglés a principios del año 2019 y continua. Sus pasiones: el atletismo y la escritura.

Sus comienzos en el inglés no fueron muy alentadores para él durante los primeros años de secundaria. Fue una materia previa en el Colegio. Pero a los dieciséis años realizó un curso breve de 3 años para adultos en la Asociación Cultural Uruguayense de Enseñanza de Idiomas – ACUDEI el cual no solo lo ayudó a comprender el idioma extranjero, sino que también fue un punta pie inicial para lo que estaría por venir.

La magia de las palabras llegó a él a los diecinueve años. Hojeando los escritos poéticos de su madre descubrió como el poder de ellas lo atravesaba. Sintió que era un camino que debía andar y se aventuró. Para él la escritura fue en ese momento una nueva forma de ser libre, también. Comenzó escribiendo en verso, luego continuó por la prosa, pero más adelante le interesaron los cuentos. Más adelante decidió utilizar el inglés en poemas cortos conocidos como haikus. Esto que él realizaba en sus tiempos libres solo llegaban a los ojos de su familia y amigos. Solo era un hobby para él hasta entonces.

The White Shadow es su primera obra literaria en inglés la cual tuvo su origen mediante una propuesta de trabajo práctico en la catedra de Literatura de los países de habla inglesa I correspondiente al tercer año donde él y sus compañeros debían realizar un plan de clases en conjunto con el material. Podían elegir trabajar con un poema, trabalenguas, adivinanzas, etc. O crear algo nuevo. Lautaro decidió crear sin ánimos de publicación y el resultado fue extraordinario.