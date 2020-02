La importancia del diagnóstico de ‘Salmonella’ en aves

Desde el Departamento de Avicultura del INTA Concepción del Uruguay, el Dr. y Médico Veterinario Dante Javier Bueno, en su carácter de responsable de “Bacteriología y Micología” del Laboratorio de Sanidad Aviar, informó sobre “la importancia del diagnóstico de una enfermedad, específicamente Salmonella, en las aves.

Salmonella es una bacteria que puede causar mortandad en las aves. Por esto, es muy importante diagnosticarla. En especial, sobre aquellas aves que están de traspatio donde muchas veces se mueren y, por sentido común se puede pensar en distintas causas. Una de las causas que es necesario descartar es la presencia de Salmonella.

Esta salmonela, que puede causar mortalidad, a veces puede quedar en animales portadores de por vida. Entonces, se complica su control. Por lo tanto, es realmente importante poder diagnosticar y saber la causa de muerte de las aves.

Al conocer la causa de muerte de las aves, nos permite tomar acciones para corregir y para impedir que en el caso en que se diagnostique esta bacteria pueda permanecer en el ambiente y contaminar a las otras aves que acompañen a las enfermas o, a las que se incorporen en un futuro.

El diagnóstico

Para realizar el diagnóstico lo que se necesita no es sacrificar un animal, si no enviar una muestra de las aves muertas, una pata o caña de la misma. Hasta 5 patas por grupo de aves muertas está bien. La muestra debe ir r efrigerada, no congelada, en una conservadora.

En el caso de nuestro Laboratorio, hemos recibido muestras de distintas partes del país. Pues la pata es una muestra que, en conservadora mediante encomienda, se mantiene bien con los refrigerantes para su futuro procesamiento. Aún en viajes largos. A partir de allí, en el recinto se analiza y se hace la confirmación y, si llegara a ser necesario, el estudio de sensibilidad a distintos antibióticos para explorar la posibilidad de algún tratamiento.

“En el caso de la mortandad de aves, considero importante, poder consultar a un Médico Veterinario como primera medida. Y, si el veterinario considera necesario, enviar las muestras al laboratorio. Y así, poder llegar a conocer la causa de la enfermedad. En caso de Salmonella, si se confirma la presencia de esta bacteria, se deberán tomar medidas. Una, puede ser la prevención con vacunas en animales que no muestran enfermedad clínica o bien el tratamiento de los animales enfermos con antibióticos. El problema de los antibióticos, en el caso de gallinas de postura, es que el medicamento pasaría al huevo. Y ese huevo es consumido por la población, y no es lo recomendable”, aseguró Dante Bueno. “Además, el antibiótico si permite bajar la mortandad de las aves enfermas, pero no elimina a la bacteria del cuerpo del animal”. Y concluyó “lo preferible es prevenir, antes que curar”. “Así, es importante detectar la enfermedad a fin de poder tomar acciones”.