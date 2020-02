La Comisión Organizadora puso en marcha la Expo 2021

En el Marco de un encuentro realizado este martes en el despacho del Intendente Martín Oliva, los integrantes de la Comisión Organizadora de la Expo Concepción 2021 dieron comienzo a la labor de cara a una nueva edición de la muestra industrial, educativa, comercial y de servicios.

En el comienzo, el jefe comunal dio la bienvenida a empresas e instituciones que conforman el órgano decisorio de la exposición, a la cual se sumaron los titulares de los tres bloques con representación en el Concejo Deliberante. “Desde el municipio queremos agradecer todo el trabajo que realizaron el año pasado y que permitió que la ciudad fortaleciera una instancia de construcción colectiva muy importante”. Oliva hizo hincapié además en la necesidad de “profesionalizar algunos aspectos sumando a nuestros estudiantes universitarios” y pidió a la Comisión “redoblar esfuerzos para conformar un equipo de trabajo con el cual afrontar la tarea que se viene para el año próximo”.

Si bien no existe todavía una decisión sobre la fecha, se mencionó la posibilidad de que no exceda el mes de abril o los primeros días de mayo. La idea es que no se superponga con las actividades de orden político previstas para el segundo semestre de ese año y el calendario internacional de exposiciones que comienza también en esos meses. En otro orden, el coordinador de la Expo 2021, Darío Zalazar, explicó que “se trabaja en la conformación de una agenda de temas, para comenzar la labor durante marzo próximo”. De igual manera mencionó que piensan impulsar “la realización de rondas de negocios internacionales, invitando a representantes comerciales de embajadas, en su mayoría ligadas al sector avícola”.

Aniversario de UTN

Finalmente, el ingeniero Walter Cettour, representante de la Facultad Regional Uruguay de la UTN, se refirió a las actividades organizadas en virtud de los festejos del cincuentenario de la institución, fundada en 1969. “Desde la Facultad se impulsará una serie de acciones para festejar nuestros cincuenta años”, dijo. Entre ellas el profesional destacó el Congreso Internacional de Ingeniería, que abrirá el calendario de eventos el próximo 19 de marzo. “Se trata de una instancia de capacitación orientada a los profesionales de las empresas, especialmente las avícolas, con la presencia de destacados conferencistas internacionales. Pensamos abrir la participación a los países limítrofes, pero también que la oportunidad sirva para hacer conocer nuestra ciudad y su perfil industrial y educativo, sobre todo aquel ligado a la educación superior”.

Según acordaron los miembros de la Comisión, las primeras tareas tendrán relación con el diseño general de la muestra, tarea que fue propuesta a las autoridades de la Universidad de Concepción del Uruguay, en virtud de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Además de los presidentes de bloque, Sergio Vereda, José Gurne y Aldo Montañana, participaron del encuentro directivos de UADER, UTN, UCU y UNER, el Centro Comercial e INTA y las empresas Granja Tres Arroyos, Lambert Hnos, Fepasa, Laboratorios Inmuner, Entrecor y Río Uruguay Seguros.