El Lobo ante Douglas Haig el domingo

Gimnasia recibe el domingo, desde las 17.30, a Douglas Haig de Pergamino por la fecha cinco de la segunda fase del Torneo Federal A. Se jugará en el Núñpez con el arbitraje de Lucas Novelli Saenz. El Lobo tiene la obligación de ganar para guardar esperanza de safar del descenso directo.

Los juegos en la Zona A empienzan en el viernes con dos partidos:



Viernes 21

*SP. BELGRANO SAN FRANCISCO vs. *BOCA UNIDOS CORRIENTES 21/2/2020 21:15 Árbitro: GONZALEZ GUILLERMO ADRIAN * RESISTENCIA Asistente 1: GONZALEZ MARIANO RAMON * SANTA FE Asistente 2: LOPEZ RODRIGO EDGARDO * RESISTENCIA

*CRAL. NORTE SALTA vs. *GUEMES SANTIAGO DEL ESTERO 21/2/2020 22:00 Árbitro: MACHERONI MAXIMILIANO * ROSARIO Asistente 1: BIANCHI MATIAS JOSE * ROSARIO Asistente 2: FERRARI GONZALO JAVIER * ROSARIO

Domingo 23

*JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU vs. *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 23/2/2020 17:30 Árbitro: SANDOVAL JOSÉ DARÍO * CONCORDIA Asistente 1: LEZCANO GARCILANO RODRIGO * PARANA Asistente 2: ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA

*UNION S. RAFAELA vs. *CHACO FOR EVER RESISTENCIA 23/2/2020 18:30 Árbitro: GUAYMAS TORNERO FEDERICO * SALTA Asistente 1: ROJAS AGUIRRE VICTOR * CORRIENTES Asistente 2: SILVESTRE ENZO * SANTA FE

*SARMIENTO RESISTENCIA vs. *SAN MARTIN FORMOSA 23/2/2020 19:30 Árbitro: RIVERO RODRIGO HÉCTOR * SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 1: SAYAGO JORGE ANTONIO * SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 2: CACERES NESTOR FABIAN * SANTIAGO DEL ESTERO

*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS vs. *DEPRO COLON (ER) 23/2/2020 20:00 Árbitro: DIAZ JOSÉ * VILLA MARÍA Asistente 1: CORIA MATÍAS * CAÑADA DE GÓMEZ Asistente 2: BOSSO GISELA * ROSARIO

LIBRE: Crucero del Norte (Garupá).