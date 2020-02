El handball del CEF en San Nicolás

«El pasado viernes 7 de febrero el equipo de beach handball de nuestra ciudad, representante del Cpef N°3 “Hugo Mario La Nasa”, comenzó la ruta hacia San Nicolás (provincia de Buenos Aires). A lo que sería un un fin de semana histórico, tanto para ellos, como la provincia.

Al ser los primeros participes entrerrianos, de una fecha del Circuito Argentino de Beach handball organizado por primera vez por la Confederación Argentina y, en esta oportunidad, por la Asociación de Balonmano del norte de Buenos Aires (Asbalnor).

Para comenzar recordemos que, el Beach Handball ha generado un notorio impacto en el mundo del balonmano convirtiéndose, para sorpresa de muchos, en deporte olímpico. Incluso para mayor sorpresa aún, de propios y ajenos, logrando el oro y bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, por parte de los seleccionados argentinos.



Todo esto generó que el impacto de la disciplina sea rápido, certero y que genere mucho interés en el mundo del handball a nivel nacional. Evaluando esta situación y observando el gran potencial presente, tanto a nivel masculino como femenino, la Confederación Argentina de Handball expuso sobre la mesa la necesidad de comenzar a fomentar el deporte y lograr tener competencias nacionales. Así fue que nació el Circuito Argentino de Beach Handball, que en este 2020 afronta su primera experiencia en el país.

Por todo esto, y con la participación de diferentes chicos de la entidad deportiva en seleccionados Entrerrianos (participantes de los Juegos Argentinos de Playa), desde fines de noviembre el plantel local, entrena martes y jueves por la noche en el Balneario Itapé, de forma silenciosa y a pura fuerza de pulmón. Dicen algunos, que “para que no puedan hacerles scauting.”



Los naranjas venían de disputar en Enero pasado, lo que fue su primer experiencia, la 4ta edición del Torneo de Beach Handball “La Playita Bar” en el Club de Pescadores de la ciudad de Victoria, logrando el tercer lugar. Lo que les dio una fuerte iniciativa de participar en este Circuito Argentino y no dejar pasar la oportunidad, de dejar la huella marcada en dicho torneo de nivel nacional.



Por eso desde su autogestión, junto a la ayuda de empresas de todo el Dpto. Uruguay y consiguiendo un aporte para la movilidad por parte de la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, el sueño se hizo realidad y desde el sábado a las 13 horas, comenzó la 2da Fecha del Circuito, con presencia Entrerriana en la ciudad Santa.



Los naranjas pisaron la arena a las 14:20 para enfrentar a Onkel de la ciudad de Rosario, un viejo conocido, y así fue el partido. Comienzo cerrado, que durante el primer set supieron manejar con tranquilidad los de la ciudad de la Bandera para llevárselo por un 20-12. Los segundos diez minutos fueron muy erróneos para los Concepcioneros, que forzaron algunas situaciones y los Rosarinos, no los perdonaron para cerrar el encuentro en otro set por 26-18.



Ya por la tarde, el fixture determinó la primera parada importante del torneo, donde desde las 17:20, esperaba “Santa Fly”, seleccionado de la Asociación Santafesina de Handball. Un plantel largo y con experiencia de Juegos Argentinos y la participación de Francis Acosta (selección Argentina de Beach Handball). El encuentro, volvió a encontrar a los Uruguayenses con su nivel de juego característico y dio tranquilidad dentro del 27×12. De sets parejos pero cerrados mejor por los Santafesinos, el partido fue un 2-0 para los albirrojos, que no le alcanzó al CPEF, pero si produjo una mejora positiva para el resto del torneo, que lo dejó listo para la segunda jornada, del día domingo.



Ya en un domingo a puro sol, distinto al sábado gris y cerrado que tuvo la primer jornada, los naranjas dieron nota de su preparación en la primera hora de la acción, ya que desde las 10:40 tuvieron su compromiso ante los locales de Automóvil Club.



Este encuentro tuvo de ambos lados del tablero a los dirigidos por Lautaro Martínez, ya que comenzaron abajo del marcador, actitud que se resolvió restando cuatro minutos, donde ya supieron manejar las riendas del partido y llevarse por 4 goles el set al bolsillo. Ya en los segundos diez minutos, el partido tomó color y los chicos salieron a buscar el resultado sin forzar los shoot out; así fue y en contundencia cerraron el segundo set arriba y de esta manera, obtener la primer victoria del torneo.



Mientras todo eso pasaba, SAG Lomas (Lomas de Zamora – Bs. As.), venía cubriendo todos los frentes posibles, para no tener números negativos y horas más tarde, coronarse Campeones de la Fecha. Fue así que desde las 15 horas, los naranjas pusieron primera en la arena, ante un equipo con Jugadores de Selección Argentina (es el caso de Elian Goux y Pepe Basualdo –integrantes de los Juegos olímpicos de la Juventud 2018-); esto no fue un impedimento para los chicos Uruguayenses, ya que con la inexperiencia que aún tiene supieron resolver en momentos claves, los sets.



Es así que en el primer chico, el tanteador estuvo igualado en 14 a falta de cuatro minutos, tiempo en el que los de la provincia de Buenos Aires, decidieron finalizar el set con contundencia y llevárselo a su “banda”. Ya en la segunda parte, el partido siguió su nivel de intensidad y juego, donde SAG buscó variantes para dar más juego y ampliar la diferencia y llevarse el partido. Los sets fueron 20-10 y 22-16, lo que marca la diferencia entre el potente lomas, pero deja a las claras el crecimiento de un equipo con solo dos meses de entrenamiento, ante un plantel con más de cinco años de rodaje y participación en la Liga Metropolitana.



Así cerró y así se fue la primera participación de unos “locos entrerrianos” en participar por primera vez en el Circuito Argentino de Beach Handball, un grupo que se afianza día a día con chicos que promedian los 24 años y tiene una bolsa llena de sueños por cumplir.



Los integrantes de este plantel fueron: Matias Benay, Mateo Caffa, Franco Crespo, Geronimo de Matteis, Martín Lado, Gonzalo Mendez, Luciano Sarli. Dirigidos técnicamente por Lautaro Martínez.

Lautaro Tomás Martínez