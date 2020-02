El 8 de marzo arrancará el Apertura

Así se resolvió en la reunión del lunes por la noche en la sede liguista. Una semana antes, el 1 de marzo, comenzará a rodar la pelota cuando se juegue la Final Anual del 2019 entre los clásicos rivales Gimnasia y Atlético Uruguay.

La temporada 2020 del fútbol local comienza a tomar forma. Anoche en el Salón de reuniones “Juan Antonio Sansoni” el Consejo Directivo y los Delegados dejaron establecidos varios aspectos de la misma y todo va tomando forma para un nuevo año de competencia oficial.

Como novedad surgió la aprobación para implementar un tercer torneo. Además del Apertura y Clausura, habrá un Octogonal a final de año.

Los dos certámenes tradicionales -Apertura y Clausura- se jugarán al sistema todos contra todos, por puntos, en donde quién sume más unidades será el campeón.

El Apertura comenzará el 8 de marzo y participarán 11 equipos, por lo que el fixture dispondrá de un total de 12 fechas, quedando libre un equipo en cada una de ellas.

Final Anual 2019. La pelota comenzará a rodar el 1 de marzo cuando en el estadio Núñez se juegue la Final Anual de la anterior temporada. Gimnasia –Campeón del Apertura 2019- y Atlético Uruguay –Campeón Clausura 2019-, se medirán a un único partido para darle cierre a dicha historia. Se dejó establecido que lo harán en base a la lista de Buena Fe 2020.

Clasificación al Regional. Utilizando la sumatoria de puntos de ambos torneos -Apertura y Clausura- se confeccionará una tabla General. Quién ocupe el primer puesto de dicha tabla será el representante de la Liga en el Torneo Regional Federal Amateur 2021. En caso de Gimnasia -Federal A- el lugar lo ocupará el segundo. Por último se dispuso que si hay empate en puntos se jugará un partido definitorio.

Octogonal clasificatorio a la Copa Entre Ríos. Con la misma tabla general anual se clasificará a los 8 primeros para jugar el octogonal a fin de año. Se enfrentarán P1 1° vs. 8°; P2 2° vs. 7°; P3 3° vs. 6° y P4 4° vs. 5°. Luego lo harán en Semifinales Ganadores P1 vs. P3 y P2 vs. P4, buscando el pasaje a la final. Los dos equipos finalistas serán los representantes a la Copa Entre Ríos 2021. Si uno de ellos o ambos fueron Gimnasia -Federal A- o el Representante al Torneo Regional Federal Amateur 2021 serán reemplazados en el orden de mérito descendente del Octogonal.

Aranceles y números. Se definieron los aranceles para los pases, los referentes a Interclub $ 350 y los Interliga $ 1000.

En cuanto al pedido de aumento de los árbitros de la semana pasada se llegó a un acuerdo de partes. En la jornada de 1ª, 3ª y 4ª División se les abonará la suma de $ 6400 a la terna.

Por último se estableció el valor de la entrada general para el Torneo Apertura 2020 en $ 130.

En otros aspectos reglamentarios, se aprobó reducción del 50 % en las penas para la presente temporada, lo que tendrá que ser dispuestos por el Tribunal en Resolución.

Respecto de las Listas de Buena Fe se conformarán de la siguiente manera:

4ª – 30 jugadores (2003 y 2004, con la opción de 5 jugadores 2002).

3ª – 30 jugadores (1999 a 2002, con la excepción de arquero Libre).

1ª – 40 jugadores.