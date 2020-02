Colegio del Uruguay: Exámenes regulares febrero de 2020

TURNO MAÑANA

1º AÑO CBC

MATERIA FECHA HORA PROFESORES

Música 12/02 10:00 González – Caraballo – Arce

Matemática 12/02 08:00 Ríos – Gaggino – Schlottauer

Lengua y Literatura 14/02 08:00 Gottero – Fraccarolli – Cruz

F.E.C 13/02 08:00 Rodríguez – Gauna – Sosa

Educación Física 18/02 08:00 Bernay – Benítez – Perdomo

Ingles 18/02 08:00 Baucero – Arrigoni – Rotella

Francés 18/02 08:00 Conte – Rosetti – Marclay

Educ Tecnológica 20/02 10:00 Díaz Lemos – Gutiérrez – Brun

Historia 13/02 08:00 Traverso – Benítez – Fernández

Geografía 17/02 08:00 Godoy – Boxler – Slotmans

Biología 19/02 08:00 Bariffo – Boxler – Machado

Física – Química 20/02 08:00 Bariffo – Boxler – Machado

2° AÑO CBC

MATERIA FECHA HORA PROFESORES

Música 12/02 10:00 González – Caraballo – Arce

Artes Visuales 14/02 10:00 Lecia – Slotmans – Huck

Matemática 12/02 08:00 Gaggino – Querol – Schlottauer

Lengua y Literatura 14/02 08:00 Troncoso – Gunter – Costas – Moyano

F.E.C 13/02 08:00 Sosa – Gauna – Posanzini

Educación Física 18/02 08:00 Bernay – Benítez – Perdomo

Ingles 18/02 08:00 Baucero – Ruiz – Rotella

Francés 18/02 08:00 López – Conte – Marclay

Educ Tecnológica 20/02 10:00 Gutiérrez – Degiovanetti – Brun

Historia 13/02 08:00 Lescano – Fernández – Fernández – Traverso

Geografía 17/02 08:00 Chapitel – Alves – Slotmans

Biología 19/02 08:00 Sánchez – Bariffo – García – Juárez

Física – Química 20/02 08:00 Cornejo – Villa – Machado

Taller 18/02 10:00 Schaaf – Burguelo – Demarlengue

3° AÑO CBC

MATERIA FECHA HORA PROFESORES

Música 12/02 10:00 González – Caraballo – Arce

Artes Visuales 14/02 10:00 Lecia – Slotmans – Huck

Matemática 12/02 08:00 Gaggino – Impini – Michel – Bermúdez

Lengua y Literatura 14/02 08:00 Gunter – Ferrari – Moyano

F.E.C 13/02 08:00 Sosa – Gauna – Posanzini – Visconti

Educación Física 18/02 08:00 Erramuspe – Perdomo – Benítez

Ingles 18/02 08:00 Scola C – Sosa C – Rotella S

Educ Tecnológica 20/02 10:00 Degiovanetti E – Gutiérrez A – Cardozo R

Historia 13/02 08:00 Sosa – Benítez – Traverso

Geografía 17/02 08:00 Chapitel – Gontero – Bondaz

Biología 19/02 08:00 Sánchez – Bariffo – Berttini

Física – Química 20/02 08:00 Bariffo – Cornejo – Villa

Taller 18/02 10:00 Schaaf – Burguelo – Demarlengue

4° AÑO COES

MATERIA FECHA HORA PROFESORES

Música 12/02 10:00 Arce – González – Caraballo

Artes Visuales 14/02 10:00 Slotmans – Lecia – Huck

Matemática 12/02 08:00 Bermúdez – Gaggino – Martínez – Bergara

Lengua y Literatura 14/02 08:00 Blanco – Moyano – Hildt

F.E.C 13/02 08:00 Sosa – Pérez – Gallero

Educación Física 18/02 08:00 Burgos – Perdomo – Benítez

Ingles 18/02 08:00 Scola – Arrigoni – Rotella

Francés 18/02 08:00 Marclay – Rosetti – López

Historia 13/02 08:00 Pérez – Fernández – Traverso

Geografía 17/02 08:00 Gontero – Bondaz – Barsotti

Biología 19/02 08:00 Godoy – Sánchez – Bariffo

Química 20/02 08:00 Bonnin – Cornejo – Zampedri

Economía 19/02 10:00 Abdala – Cerbín – Valiente

Psicología 13/02 10:00 Benítez – Palladino – Rodríguez

Alf INF 20/02 10:00 Gavet – Godoy – Tramontín

Prog Dig de la Inf 20/02 10:00 Gavet – Godoy – Tramontín

Est y Func de Sis Dig 20/02 10:00 Gavet – Godoy –Tramontín

Herr de Of y Mult 20/02 10:00 Levrand – Grasso – Tramontín

5° AÑO COES

MATERIA FECHA HORA PROFESORES

Artes Visuales 14/02 10:00 Lecia – Slotmans – Huck

Matemática 12/02 08:00 Querol – Impini – Fleitas – Niz

Lengua y Literatura 14/02 08:00 Fernández – Hildt – Olivera

F.E.C 13/02 08:00 Fernández – Sosa – Benítez

Educación Física 18/02 08:00 Erramuspe – Morel – Benítez

Ingles 18/02 08:00 Bordagaray – Arrigoni – Amarillo – Scola

Francés 18/02 08:00 López – Marclay – Rosetti

Historia 13/02 08:00 Sosa – Fernández – Traverso – Pérez

Geografía 17/02 08:00 Chapitel – Barsotti – Gontero

Biología 19/02 08:00 Godoy – Bariffo – Juárez

Física 12/02 10:00 Tula – Pitter – Abrego

Química 20/02 08:00 Bonnin – Cornejo – Zampedri

Economía 19/02 10:00 Abdala – Valiente – Cerbín

Psicología 13/02 10:00 Palladino – Benítez – Rodríguez

Derecho 13/02 10:00 Posanzini – Fernández – Sosa

Alg Len y Tec Dig 20/02 10:00 Godoy – Gavet – Tramontín

T.IC 20/02 10:00 Grasso – Tramontín – Levrand

Sist de Inf Contable 19/02 10:00 Hornus – Arévalo – Tramontín

Contabilidad 19/02 10:00 Arévalo – Hornus – Tramontín

Teo y Gest de la Org 19/02 10:00 Tramontín – Arévalo – Hornus

6°AÑO COES

MATERIA FECHA HORA PROFESORES

Matemática 12/02 08:00 Querol – Bofelli – Cislaghi

Lengua y Literatura 14/02 08:00 Sala – Hildt – Olivera

Educación Física 18/02 08:00 Pelissier – Morel – Benítez

Ingles 18/02 08:00 Baucero – Scola – Amarillo

Francés 18/02 08:00 López – Rosetti – Marclay

Historia 13/02 08:00 Pérez – Lescano – Sosa

Geografía 17/02 08:00 Chapitel – Garín – Slotmans

Física 12/02 10:00 Hutt – Pitter – Abrego

Geografía Amb 17/02 08:00 Garín – Fernández – Gontero

Filosofía 13/02 10:00 Maggi – Palladino – Benítez

Sist De Inf Contable 19/02 10:00 Abdala – Valiente – Cerbín

Sociología 13/02 10:00 Rodríguez – Palladino – Benítez

TURNO TARDE

1º AÑO CBC

MATERIA FECHA HORA PROFESORES

Biología 14/02 13:30 Juárez – Bariffo – Capará

Educ. Tecnológica 17/02 13:30 Bourband – Coria – Cardozo – Duche

Educación Física 18/02 8:00 Laurino – Benítez – Erramuspe – Morel Chevillet

Geografía 12/02 13:30 Biassoni – Alvez – Benítez – Barsotti

Historia 19/02 13:30 Biassoni – Regueyra – Sosa

Inglés 13/02 13:30 Bortagaray – Sosa – Baucero

Lengua 13/02 13:30 Olivera – Marclay – Gallardo

Matemática 20/02 13:30 Rodríguez – Lescano – Boffelli

Música 17/02 13:30 León – González – Conde

Artes Visuales 18/02 13:30 Dotta – Elola – Hildt

F.E. y C 19/02 13:30 Benítez – Martínez – Barbará – Sosa

Francés 13/02 13:30 Vázquez – López – Muñoz

Físico Química 18/02 13:30 Sotto – Villa – Cornejo – Mercancini

Taller 12/02 15:30 Racigh – Tosso – Schaaf

2° AÑO CBC

MATERIA FECHA HORA PROFESORES

Biología 14/02 13:30 Impini – Bariffo – Berttini

Educ. Tecnológica 17/02 13:30 Dvoymoch (Sup. Mussio) – Tula – Aguiar – Degiovanetti

Educación Física 18/02 08:00 Bernay – Perdomo – Benítez

Geografía 12/02 13:30 Chapitel – Alvez – Benítez

Historia 19/02 13:30 Arregui – Garín – Regueyra – Fernández – Mercado

Inglés 13/02 13:30 Scola – Taborda – Sosa

Lengua 13/02 13:30 Gallardo – Amarillo – Blanco – Marclay – Troncoso

Matemática 20/02 13:30 Boffelli – Brunetti – Schlottauer – Bermúdez– Fleitas

Música 17/02 13:30 León – González – Conde – Degano

Artes Visuales 18/02 13:30 Dotta – Hildt – Krenz – Slotmans

F.E. y C 19/02 13:30 Rodríguez – Visconti – Vinzón – Arregui – Pereyra Francés 13/02 13:30 González – López – Gallicet

Físico Química 18/02 13:30 Quiroga – Villa – Sotto – Cornejo Mercancini

Taller 12/02 15:30 Racigh – Tosso – Schaaf

3° AÑO CBC

MATERIA FECHA HORA PROFESORES

Biología 14/02 13:30 Capará – Bariffo – Zapata

Educ. Tecnológica 17/02 13:30 Dvoymoch (Degiovanetti) Hernst – McLoughlin – Cardozo

Educación Física 18/02 8:00 Morel Chevillet – Perdomo – Pelissier

Geografía 12/02 13:30 Chapitel – Muñoz – Garín – Gontero

Historia 19/02 13:30 Regueyra – Uran – Vinzón – Gauna

Inglés 13/02 13:30 Sosa – Ruiz – Bortagaray

Lengua 13/02 13:30 Suarez – Gottero – Benítez – Hildt

Matemática 20/02 13:30 Michel – Solís – Brunetti

Música 17/02 13:30 Caraballo – González – Ponce de León

Artes Visuales 18/02 13:30 Hildt – Marasco – Dotta – Huck

F.E. y C 19/02 13:30 Mercado – Sosa – Regueyra – Magni

Francés 13/02 13:30 López Carolina – Landini – Vázquez

Físico Química 18/02 13:30 Cornejo – Mercancini – Buffa – Villa

Taller 12/02 15:30 Racigh – Tosso – Schaaf

4° AÑO COES

MATERIA FECHA HORA PROFESORES

Biología 14/02 13:30 Berttini. – Aignasse. – Zapata.

Economía 12/02 15:30 Bolig – Bauhoffer.- Cerbín.

Ed. Física 18/02 08:00 Burgos–Benítez- Pelissier – Perdomo

F.E.yC. 19/02 13:30 León– Urán-López-Velázquez

Geografía 12/02 13:30 Garín- Marasco-Alvez-

Historia 19/02 13:30 Rodríguez –López Velázquez-Uran

Inglés 13/02 13:30 Rebord-Scola –Ruiz

Matemática 20/02 13:30 Solís – Rodríguez. – Casares

Psicología Gral. 21/02 15:30 León. – Palladino.- Maggi

Química I 18/02 13:30 Buffa.- Quiroga.- Cornejo –Mercancini

Alf. Informática 20/02 15:30 Tramontín- Echeverría – Godoy

H. de Of y Multimed 20/02 13:30 Tramontín – Echeverría- Godoy

Introc a la Administ. 21/02 13:30 Hornus – Montes – Arévalo

Lengua 13/02 13:30 Suarez – Hildt- Sigot (sup. Gottero)

S. Educ p/la salud 14/02 13:30 Zapata – Aignasse –Berttini

Física I 18/02 13:30 Fernández -Muñoz (Sup Ballay)- Abrego

Artes Visuales 18/02 15:30 Dotta -Krenz- Calzia (Sup Hildt)

Música 17/02 15:30 Gallay-González- Ponce de León

Francés 13/02 13:30 Landini -Marclay -López

Sistem. Dig. Inf. 17/02 13:30 Cáceres -Tramontín – Echeverría

Est y Fun Sist Dig 17/02 13:30 Tramontín -Echeverría – Cáceres

Proc Digi de la Info 17/02 13:30 Tramontín – Cáceres – Echeverría

5° AÑO COES

MATERIA FECHA HORA PROFESORES

Biología 14/02 13:30 Aignasse- Bertini.- Zapata.

F. E. C. 19/02 15:30 Sosa – Vinzón – Rodríguez – Pereyra (Maher)

Geografía 12/02 13:30 Zapata – Garín– Benítez

Sem. Geog. Ambiental 12/02 13:30 Marasco – Zapata – Garín

Historia 19/02 13:30 Romero – Barbará. – López Velázquez

Inglés 13/02 13:30 Carotta- Follín.-Baucero.

Francés 13/02 13:30 Landini -Marclay -López

Matemática 20/02 13:30 Lescano – Solís – Rodríguez – Michel

Química 18/02 13:30 Villa – Buffa – Bonnín- Quiroga

Física II 18/02 13:30 Muñoz, (Sup. Tula) – Mc Loughlin- González

Filosofía I 21/02 15:30 Maggi – León-Palladino

T. Inf. Comunic 17/02 13:30 Cardozo – Tramontín -Calzia (Sup. Slootman)

Com. Audio Visual 18/02 13:30 Tramontín – Calzia (Sup. Slootman)

Psicología Gral. 21/02 15:30 León – Palladino -Maggi

Literatura 13/02 13:30 Hildt – Val Rey – Sigot (Sup. Echeverría – Benítez)

Microeconomía 12/02 15:30 Bolig – Bauhoffer.- Cerbín-Visconti

Alg. Tec. de Prog 17/02 13:30 Pralong – Godoy – Cardozo

Educación Física 18/02 08:00 Benítez – Perdomo – Morel Chevillet

Est. Y Fun. De Sist. Dig. 17/02 13:30 Tramontín – Godoy- Echeverría

Taller 12/02 15:30 Eckart –Schaaf – Racigh –Toso

6°AÑO COES

MATERIA FECHA HORA PROFESORES

Ingles 13/02 13:30 Ruiz-Scola – Follin – Baucero.

Francés 13/02 13:30 Landini -Marclay -López

Historia 19/02 13:30 Barbará-Sosa- López-Velásquez

Met. de la Investig. 19/02 15:30 Sosa- López Velásquez- Barbará

Educación Física 18/02 08:00 Benítez – Perdomo – Morel Chevillet

Matemática 20/02 13:30 Solís – Michel- Niz (Scarbol)

Biología 14/02 13:30 Aignasse- Bertini- Zapata

Geografía 12/02 13:30 Zapata – Garín–Barsotti

Geog. Ambiental 12/02 13:30 Barsotti- Zapata – Garín

Literatura Argentina 13/02 13:30 Moyano-Almada –Breganni

Ecología 14/02 13:30 Aiganasse -Curuchet- Berttini

Química 18/02 13:30 Villa – Buffa – Bonnín- Quiroga.

Derecho Comercial 19/02 13:30 Bolig – Mársico- Vinzón

Filosofía II 21/02 15:30 Comte- Maggi – León -Ojeda

Artes Visuales 18/02 13:30 Marasco (Sup. Folgueira) – Dotta – Krenz – Calzia

Int. a la Robót. 17/02 13:30 Cáceres – Godoy Echeverría

Sociología 21/02 13:30 Ojeda – Maggi – León

Seminario Pat. Cultural 19/02 13:30 Romero- Schaab- Garín

Desarrollo de las Aplic. 17/02 15:30 Echeverría -Cáceres – Tramontín

Est. Y Fun. De Sist. Dig. 20/02 13:30 Cáceres – Godoy- Echeverría

Alg. Leng. Tec. De Pro 17/02 13:30 Godoy -Pralong– Cardozo

Int. a la Investig 14/02 13:30 Curuchet- Aignasse.- Bertini

Sem. Colegio y Letras 19/02 13:30 Schaab- Garín-Romero

Taller 12/020 15:30 Eckart –Schaaf – Racigh –Toso

PROFESORES ENCARGADOS DE ACTAS TURNO TARDE

ECKART LUCIA – TOSO SOLANGE 12/02/2020 Miércoles 14:00

TOSO, SOLANGE 13/02/2020 Jueves 14:00

SCHAFF, AIXA 14/02/2020 Viernes 14:00

ECKART, LUCIA 17/02/2020 Lunes 14:00

RACIGH, JÉSICA 18/02/2020 Martes 14:00

RACIGH, JÉSICA – SCHAAF, A 19/02/2020 Miércoles 14:00

TOSO, SOLANGE 20/02/2020 Jueves 14:00

SCHAFF, AIXA 21/02/2020 Viernes 14:00

TURNO NOCHE

Bachillerato en Economía y Administración

DÍA HORA AÑO ASIGNATURA TRIBUNAL

Miércoles 12/02 19,30 2º1ª HISTORIA Fernández- Uran- Gauna

Miércoles 12/02 19,30 3º1ª HISTORIA Uran – Fernández – Gauna

Miércoles 12/02 19,30 1º1ª F. E. y C. Gauna – Benítez – Fernández

Miércoles 12/02 19,30 1º3ª F. E. y C. Benítez – Gauna – Fernández

Miércoles 12/02 19,30 2º2ª F. E. y C. Fernández – Gauna – Benítez

Jueves 13/02 19,30 2º2ª ECONOMIA Ramos – Francou – Arévalo

Jueves 13/02 19,30 1º1ª CONTABILIDAD Arévalo – Francou- Ramos

Jueves 13/02 19,30 2º1ª CONTABILIDAD Arévalo – Francou- Ramos

Jueves 13/02 19,30 3º1ª CONTABILIDAD Francou – Arévalo- Ramos

Jueves 13/02 19,30 3º1ª ADM. DE EMPRESAS Ramos – Francou – Mársico

Jueves 13/02 19,30 3º2ª ADM. DE EMPRESAS Francou – Ramos – Mársico

Jueves 13/02 19,30 3º1ª ADM. PÚBLICA Mársico – Francou- Ramos

Jueves 13 /02 19,30 1º3ª INFORMATICA Gavet

Viernes 14/02 19,30 1º3ª BIOLOGIA Juárez – Arlettaz – Garín

Viernes 14/02 19,30 3º1ª GEOGRAFIA Arlettaz – Garín – Juárez

Viernes 14/02 19,30 3º2ª GEOGRAFIA Garín – Arlettaz – Juárez

Lunes 17/02 19,30 2º2ª DERECHO CIVIL Álvarez – Gradizuela- Michel

Lunes 17/02 19,30 3º1ª DERECHO ADMINIST. Gradizuela – Hornus- Michel

Lunes 17/02 19,30 3º1ª LEGISL. Y P. IMPOSIT. Michel- Gradizuela – Hornus

Lunes 17/02 19,30 3º2ª DERECHO ADMINIST. Hornus- Michel – Gradizuela

Lunes 17/02 19,30 3º2ª LEGISL. Y P. IMPOSIT. Hornus- Michel- Gradizuela

Martes 18/02 19,30 2º2ª MATEMATICA Bessel – Niz

Martes 18/02 19,30 3º1ª MATEMATICA Niz – Bessel

Martes 18/02 19,30 2º2ª LENGUA Suarez – D’Angelo – Burnes (Delaloye)

Martes 18/02 19,30 3º1ª LENGUA D’Angelo – Suarez – Burnes

Martes 18/02 19,30 3º2ª LENGUA Burnes – D’Angelo – Suarez

Miércoles 19/02 19,30 1º3ª INGLES Rotela – Taborda – Bonnet

Miércoles 19/02 19,30 2º1ª INGLES Taborda – Rotela – Bonnet

Miércoles 19/02 19,30 2º2ª INGLES Taborda – Rotela – Bonnet

Miércoles 19/02 19,30 3º1ª INGLES Bonnet – Taborda – Rotela

IMPORTANTE

A los alumnos se les informa que deben presentar su DNI para rendir.

En caso de fuerza mayor, las mesas se trasladarán al mismo día y horario de la semana siguiente.