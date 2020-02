Chicos de diferentes barrios asistieron a La “Cirquesta”

Niños de distintos barrios disfrutaron de un particular espectáculo que conjuga el circo y la orquesta. Fue gracias a una iniciativa de la Municipalidad, que los acercó al Predio Multieventos, donde disfrutaron de múltiples funciones.

“La Cirquesta” (circo + orquesta) alegró las tardes de miles de chicos durante su estadía en el Predio Multieventos. Allí, los niños presenciaron esta obra de teatro que incluye elementos propios del circo, además de la actuación de una banda.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Cultura, llevó durante varios días a niños de distintos barrios e instituciones para que pudieran disfrutar del espectáculo en el marco de sus vacaciones de verano. Fueron chicos de los barrios La Quilmes, Los Palos, La Higuera y 68 Viviendas.

Sobre La Cirquesta

El grupo La Cirquesta está conformado por once artistas que provienen de diferentes disciplinas: circo, teatro, música, títeres, danza y plástica. Su mayor objetivo es revalorizar estos lenguajes artísticos brindando un espectáculo caracterizado por una dinámica particular, que ensambla estos lenguajes en formato de varieté. Son propuestas artísticas de estilo circense, con once actores en escena, musicalizadas en vivo con su orquesta de payasos.