Agmer: «La Ley Jubilatoria no se toca»

Ante las declaraciones del gobernador Gustavo Bordet en el inicio de las sesiones ordinarias del congreso provincial desde la AGMER SECCIONAL URUGUAY manifestamos nuestro rechazo a toda iniciativa que suponga vulnerar derechos de los trabajadores activos y jubilados.

Desde nuestro Sindicato hemos defendido a lo largo de los años la ley 8732 y hemos fundamentado reiteradamente que el régimen docente de ninguna manera debe ser considerado de privilegio. Los trabajadores de la educación, como otros trabajadores entrerrianos aportamos mes a mes el 16 % de nuestro sueldo al sostenimiento de la Caja Jubilatoria.

El discurso neoliberal desarrollado por Gustavo Bordet planteando situaciones de déficit de nuestra caja provincial de jubilaciones y problemas de sustentabilidad de la misma, son claramente excusas para instalar una probable reforma y que la solución seria el ajuste sobre los trabajadores activos y jubilados. Entendemos que en primer lugar ese déficit de la caja no ha sido comprobado porque nunca se sinceraron los números ni se auditaron los mismos por los Sindicatos; en segundo lugar, si hubiere déficit lo primero que habría que eliminar son las jubilaciones de privilegio que tienen los ex funcionarios y hay que responsabilizar también a quienes avalaron el ingreso y la jubilación de trabajadores sin los años de aporte correspondientes y en tercer lugar el mismo gobierno provincial debe terminar con la precarización laboral en el estado y que todos los trabajadores aporten a nuestra caja provincial, en lugar de ser monotributistas y sub contratados.

Es netamente anti obrero ajustar a los trabajadores que aportan mes a mes un 16 % de sus ingresos durante más de 25 años para su jubilación y permitir por otro lado que haya jubilaciones de funcionarios de más de 200.000 pesos con escasos 4 años de aporte.

Por otro lado también debemos recordar que el objetivo de la caja no es generar superávit y que el Estado debe ocuparse en generar mecanismos de distribución de la riqueza en beneficio principalmente de los niños y los mayores de nuestra sociedad. De ninguna manera los trabajadores avalaremos un “Pacto de Toledo” al estilo español, como ha manifestado el presidente de la caja de jubilaciones Daniel Elias, que al día de hoy los trabajadores , jubilados y pensionados españoles están padeciendo las consecuencias, y donde esta claro que dentro de 20 años los jubilados no llegaran al 60% de haber jubilatorio.

La sustentabilidad y sostenibilidad de la caja de jubilaciones es responsabilidad y obligación del estado, por lo que de ninguna manera aceptaremos que esa sustentabilidad y sostenibilidad se lleve adelante eliminando derechos de nuestra ley.

Desde AGMER defendemos cada uno de los principios de la ley jubilatoria entrerriana y sostenemos nuestra oposición a que se toque la ley provincial Nº 8732, ya sea para modificar el 82 % móvil, para aumentar la edad, para cambiar el régimen de pensiones o la forma de calcular el monto de las jubilaciones o vulnerar cualquier otro de los derechos conquistados y sostenidos a lo largo del tiempo por el pueblo trabajador.

No nos sorprende que Bordet, montado al discurso del capitalismo neoliberal, tome iniciativas similares a las de Bolsonaro en Brasil y Macron en Francia, o quiera imponer recetas neoliberales españolas, con el argumento de que la “caja vuela por los aires” sino es sustentable.

A la vez exhortamos a los legisladores provinciales a no avalar ningún proyecto que signifique pérdida de derechos para el sector trabajador, iniciativa que por otra parte no fue anunciada ni debatida en la campaña para las elecciones provinciales del año próximo pasado.

Quienes apoyen una reforma jubilatoria recibirán el repudio de los docentes y demás trabajadores a lo largo y ancho de la provincia.

Desde AGMER Uruguay manifestamos que estaremos resistiendo por todos los medios a nuestro alcance este atropello y defendiendo en todo ámbito nuestros derechos y el de todos los trabajadores provinciales, con la defensa irrestricta de la ley N 8732.