70 días de prisión preventiva para «el ladrón de la bicicleta»

En audiencia ante la jueza de Garantías, doctora Melisa Ríos, se dispuso la prisión preventiva de Mateo Andrés Merlo (19), por dos asaltos a mano armada a transeuntes, mal llamados arrebatos. Será alojado en un penal, pero no lo harán en la UP4 por falta de lugar.

Uno de los robos fue el 11 febrero en horas de la noche en calles Posadas y Ugarteche, donde a bordo de una bicicleta, interceptó a una mujer y mediante amenazas con arma blanca, le sustrajo el celular y escapó.

El segundo hecho fue al día siguiente, también en horas de la noche, en inmediaciones de Mariano López y Alberdi, donde sorprendió a dos jóvenes amigas que caminaban, y mediante amenazas de muerte y un forcejeo, les sustrajo un celular, provocando un corte en el antebrazo a una de las víctimas, para luego escapar.

El fiscal destacó la similitud de los hechos, el uso de cuchillo y la bicicleta, que en ambos caso era blanca y con un canasto en la parte trasera, destacando que Merlo fue detenido por personal policial tras el segundo robo, con la descripción aportada por las víctimas, luego de una considerable persecución, secuestrándosele el celular robado.

El doctor Uncal solicitó la prisión preventiva para evitar riesgos procesales y realizar rueda de personas, tras lo cual la defensora se opuso, considerando que no está probado que su cliente haya sido el autor de ambos hechos y que en el segundo de estos, las víctimas no están seguras de que haya esgrimido un cuchillo, considerando que no existen riesgos procesales.

“Lo hice para comer”

Tras la exposición de la partes, en imputado hizo uso de la palabra, negando que fuera esa bicicleta blanca, ya que la que él tiene es de color beige. También agregó que no le alcanza para vivir lo que gana haciendo changas y chirajeando, por lo que salió a robar para darle de comer a su mujer e hija.

Pasando un cuarto intermedio, la joven pareja de 21 años, con la que convive desde hace solo 10 meses, se ofreció como cuidadora, pero sus argumentos no fueron los suficientemente convincentes al fiscal, que se mantuvo en su pedido, ya que la muchacha no demostró tener la suficiente influencia para evitar que Merlo cumpla con las reglas y no se dé a la fuga.

Escuchados los alegatos, la jueza de Garantías, doctora Melisa Ríos, destacó la violencia de los hechos a víctimas indefensas y en horarios nocturnos, considerando que la parte acusadora tiene suficientes elementos para acreditar los hechos y el pedido de prisión preventiva era lógico, por lo que dispuso 70 días en orden a los delitos de“Robo calificado por el uso de arma reiterados” (dos hechos), cumpliendo los primeros 30 en la Comisaría Primera, y luego se deberá realizar el traslado a una Unidad Penal de la Provincia, no siendo esta la UP4, por su superpoblación actual.