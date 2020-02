A propósito de las vacaciones …..

Las vacaciones representan un momento de pausa, una especie de paréntesis frente a la correría de la vida. Por tanto, podríamos pensar que serían una excelente oportunidad para rescatar algo del tiempo propio, aquel que no está dictado por el ritmo de un trabajo, de la escolaridad o de las “infinitas” actividades a las que nos sometemos durante el año.

Pero como transitamos una contemporaneidad donde el imperativo al goce impregna nuestras vidas, con sutiles (¡y no tanto!) premisas de: “¡consuma, compre, use, tenga!”, queda poco espacio para el tedio, el aburrimiento, la nada. Evitamos a cualquier costo depararnos con el vacío, con el agujero de la nada, ya que confrontarnos con ella es estar frente a lo desconocido, a eso que no sabemos qué es y no controlamos, y esto generalmente angustia.

Vivimos en tiempos donde el placer también se ha vuelto un producto, y por lo tanto nuestro tiempo libre, también tiene que “rendir”: donde tenemos un hueco, chequeamos el teléfono, o aprovechamos para ver algún capítulo de alguna serie en Netflix, o nos hacemos una “escapadita al gimnasio” … Parece que, si no llenamos el fin de semana con actividades, nos sentimos frustrados, que no “hicimos nada” y estuvimos desperdiciando el tiempo. Podríamos pensar entonces que vivimos bajo una cierta lógica que como condición de realización sostiene el imperativo de que solo nos sentimos bien, si producimos o consumimos algo.

Pero poder parar es importante: es el momento donde podemos reflexionar sobre nosotros mismos, nuestra condición de finitud, el sufrimiento, y el encuentro con los otros. Y como todo esto produce angustia, el imperativo contemporáneo de “ocupar productivamente” cada momento, viene a obturar el agujero de esa angustia que produce la falta. ¿? ???????? ??? ??? ??????? Frente a nuestros pequeños, el cuadro no es mejor.

En tiempos de vacaciones vemos padres “desesperados” ante la posibilidad de que sus retoños se aburran. ¡Si no hay actividad programada, que no falten internet, la Tablet o los dibujitos! Es decir que estamos frente a la presencia de la hiperestimulación de la infancia tan característica de nuestros tiempos, en la que como padres y como adultos muchas veces actuamos sin preguntarnos demasiado, qué estamos haciendo, pero que frente a hechos disruptivos o de violencia, tanto infantil como juvenil, nos vemos sacudidos y nos sumergimos en el desasosiego al formular la pregunta “¿qué hicimos mal?” Desde el psicoanálisis enfatizamos la idea que es necesario respetar la subjetividad de cada niño y principalmente habilitar el aparecimiento del aburrimiento, la angustia y la falta.

Es deseable proporcionar a un niño un jugar espontáneo, no dirigido y que abra a la posibilidad de “no saber” y por tanto apelar a su potencial creativo, a su curiosidad y a la imaginación. El juego y el jugar ubican a adultos y niños en un mismo en acto, un acontecimiento que nos encuentra en la vida cotidiana y cumple una función primordial en el proceso de desarrollo y crecimiento.

Para jugar, es necesario que otro nos introduzca en el juego, que se inaugure esa interacción con el otro, en un tiempo y espacio delimitado, con pausas para que advengan el placer, la imaginación, la ficción, la expresividad. Es preciso que se habiliten espacios para el despliegue corporal y subjetivo. Jugar con otro implica acordar, compartir; disentir; esperar; aprender; comunicar; reír; soñar; hacer… trazar vínculos. Jugar es inventar, apelar a lo que se siente, descubrir, fantasear, pero sin apuro, sin una hora marcada, sin horarios.

En estos tiempos actuales, donde cronometramos cada una de nuestras acciones cotidianas, calculando minutos y segundos para que todo encaje y podamos cumplir, invitamos a frenar, a dejar que el tiempo transcurra… Que la infancia sea esa invitación para sostenernos y envolvernos en escenas lúdicas que nos liberen (al menos un ratito…) de las ataduras características de estos tiempos.

Comisión de Formación “Trazos Analíticos. Una apuesta al psicoanálisis” – Asociación Civil Res. N° 153 D.I.P.J